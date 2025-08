Tio de Michelle Bolsonaro é preso por armazenar conteúdo de pornografia infantil

O tio de Michelle Bolsonaro, Gilberto Firmo Ferreira, foi preso por armazenar conteúdo de pornografia infantil. A captura em flagrante foi realizada por agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta sexta-feira (1º), no Sol Nascente, em Brasília.

Ele estava com diversos vídeos e fotos de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes. As mídias foram encontradas no celular do suspeito.

Conforme o Metrópoles, o Tribunal de Justiça de Goiás expediu um mandado de busca e apreensão contra ele. Durante as buscas, Gilberto, que é surdo, explicou por meio de Libras que seu celular estava estragado.

Porém, outro celular foi encontrado pelos agentes. Em depoimento, Gilberto declarou que “apenas recebia o conteúdo pornográfico em um grupo com sete pessoas”.

A audiência de custódia será realizada no sábado (2).

Foi devido à perda de audição desse tio que Michelle Bolsonaro se especializou na Linguagem Brasileira de Sinais.