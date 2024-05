Whindersson Nunes pede estádio emprestado ao Vasco para fazer show e ajudar vítimas do RS

O humorista Whindersson Nunes tem se mobilizado em favor das vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul devido às enchentes na região. Na ação mais recente, ele pediu emprestado o estádio do clube Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, para fazer um show beneficente para auxiliar quem foi afetado pelas ocorrências.

“Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama? Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul, eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?”, publicou Whindersson na rede social X (antigo Twitter).

O time carioca respondeu positivamente o humorista. "Vambora! Boa ideia. Conte conosco. Vamos falar no privado para combinar os detalhes".

Situação do Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado, nas últimas semanas, chuvas e cheias de rios, que alagam cidades, causando uma série de estragos e, até o momento, deixaram 66 pessoas mortas e 67 desaparecidos.

Cerca de 95 mil estão fora de casa - desabrigadas ou desalojadas - e 350 mil estão sem energia elétrica.

O movimento de Whindersson Nunes que já vem assegurando ajuda às vítimas, foi elogiado e bem aceito pelos torcedores cruzmaltinos. O cantor Dilsinho respondeu à publicação do humorista, dizendo que, se precisar, também está à disposição.

Na mobilização para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas chuvas, o humorista conseguiu arrecadar R$ 1 milhão em doações. Em seu perfil no X, ele disse que vai distribuir mil cestas básicas no local a partir de segunda-feira (6) com a ajuda de um helicóptero