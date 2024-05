Whindersson Nunes arrecada mais de R$ 1 milhão em vaquinha para doações ao Rio Grande do Sul

Whindersson Nunes informou que arrecadou mais de R$ 1 milhão em doações, menos de 24 horas após divulgar a vaquinha para ajudar as famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul. O estado, que decretou calamidade pública, sofre com as fortes chuvas desde a última semana, registrando 39 mortes até a noite desta sexta-feira (3), conforme boletim da Defesa Civil.

“1000 cestas básicas por dia a partir de segunda feira, para várias cidades no RS, meu segurança pessoal está no estado para fazer a entrega junto e evitar desvios. Caminhão por terra esquece, então um helicóptero vai tentar deixar nos pontos de ajuda possíveis”, escreveu o humorista, em comunicado nas redes sociais.

Whindersson também publicou um vídeo em que é possível ver as cestas básicas sendo armazenadas. O influenciador está envolvido com a causa desde quinta-feira (2), quando chegou a oferecer ajuda aérea.

“As pessoas do RS procuram por helicópteros para tirar pessoas em cima das casas, se tiver alguém com vergonha na cara de ajudar com o dinheiro de uma bolsa dessas, ou um tênis, ou qualquer coisa que não sirva pra m**** nenhuma a não ser elevar seu ego, vou estar educadamente esperando seu contato, nós podemos ir atrás de helicópteros”, defendeu.

