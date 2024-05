Davi só poderá cursar Medicina em faculdade com bolsa se passar em vestibular

Davi, campeão do BBB 24, ainda deverá realizar o vestibular e ser aprovado no curso de Medicina para usufruir da bolsa de estudos que ganhou no reality show. O baiano tinha dado a entender que aguardava apenas uma ligação da instituição para começar as aulas. Contudo, em nota ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (3), a Estácio informou que já explicou ao brother as condições de ingresso no ensino superior.

"O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de Medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação. Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família", diz nota.

As escolas de Medicina da Estácio fazem parte do Instituto de Educação Médica - Idomed. Para ingressar na graduação, o ex-motorista de aplicativo deverá prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem.

"Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na Medicina. Por fim, desejamos ao Davi muito sucesso e que empenhe suas energias para se tornar um médico capaz de atender às necessidades da nossa sociedade", conclui a nota.

Veja também Zoeira No Rio de Janeiro, fãs cearenses vivem a expectativa pelo show de Madonna: 'Sonho' Zoeira Paolla Oliveira comenta sobre cenas quentes com Nanda Costa em 'Justiça 2': 'Não houve desconforto'

Entenda

Na última quinta-feira (2), Davi comunicou aos seguidores que irá seguir o sonho de virar médico. Nas redes sociais, fãs do baiano alegavam que ele se dedicaria a carreira de influenciador, agora que possui cerca de 10 milhões de seguidores.

"Eu tô aqui e vou seguir a minha vida em paz. Vou estudar a minha medicina e vou virar doutor. Para a galera que está falando aí que eu não vou ser médico, só estou esperando a faculdade me ligar. Quando a faculdade me ligar e dizer que posso ir, eu vou estudar e vocês vão ficar falando o que quiserem", frisou.