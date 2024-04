Quem ganhou o BBB 24? Davi é o campeão com 60,52% dos votos

O motorista de aplicativo Davi foi o campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24 com 60,52% dos votos. Com um discurso relembrando a trajetória dele, o apresentador Tadeu Schmidt revelou, na noite desta terça-feira (16), que o baiano foi a grande vencedor desta edição do reality, e levou o prêmio de mais de R$ 2,92 milhões.

“Difícil apontar um dia em que o Davi não esteve no centro dessa história. A vitória vai para uma pessoa que merece demais por tudo, pelo que é e pela esperança que representa”, ressaltou o apresentador Tadeu Schmidt, em seu discurso na final do reality.

Ao todo, foram mais de 259 milhões de votos, um recorde para o programa.

Veja também

O estudante de engenharia agrícola Matteus Amaral ficou em segundo lugar com 24,50%. Já a dançarina Isabelle Nogueira ficou em terceiro lugar, com 14,98%.

Apesar de não ter se destacado nas provas de liderança até a reta final do programa, Davi conquistou um carro, avaliado em R$ 281 mil, mais de R$ 130 mil em dinheiro, um videogame e um celular. O participante também venceu uma das disputas mais importantes do programa: a Prova do Finalista.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO

1º Davi

Média: 60,52%

Voto Único: 58,38%

Voto Torcida: 62,65%

2º Matteus

Média: 24,50%

Voto Único: 28,99%

Voto Torcida: 20,02%

3ª Isabelle

Média: 14,98%

Voto Único: 12,63%

Voto Torcida: 17,33%

Enquetes apontavam Davi como campeão

A enquete atualizada do Diário do Nordeste já apontava Davi como vencedor da 24ª temporada do BBB. O motorista de aplicativo aparecia com 60,5% dos votos, que representava mais de 14 mil do total da enquete. Logo depois, Matteus surgia com 32,9% (7,6 mil) dos votos dos leitores, seguido de Isabelle, com apenas 6,6% (1,5 mil).

Legenda: Enquete atualizada já apontava Davi como campeão Foto: Reprodução

Ao todo, o levantamento, que não influenciou no resultado oficial, teve mais de 22 mil votos.

Trajetória do Davi no BBB 24

Entrou por votação popular

Davi teve sua chamada divulgada durante o Fantástico, juntamente com outros seis homens que também disputavam vaga na edição, fazendo parte do grupo "Puxadinho". O baiano, juntamente com Isabelle que disputou com outras seis mulheres, entraram na casa por votação popular.

Fala polêmica

Durante a edição, Davi protagonizou diversos confrontos com os participantes do quarto Gnomo. Um dos primeiros foi o embate com Nizam. A dupla discutiu após a formação de paredão, ainda na terceira rodada do reality show.

Na confusão, Davi acabou usando um termo considerado pejorativo. "Eu sou homem, não sou v****". Depois, Michel Nogueira alertou o baiano sobre a fala homofóbica, que o participante o ouviu. O assunto viralizou nas redes sociais e o participante chegou a ser criticado por famosos.

'Calabreso'

Virando funk no Carnaval e dança viral no TikTok, Davi e MC Binn protagonizaram uma das brigas mais memoráveis da edição. Na madrugada de 1º de fevereiro, foi citada pela primeira vez no programa a expressão "calabreso"

Durante a última festa de janeiro, Davi ouviu Lucas Henrique citando o seu nome durante uma conversa e resolveu tirar satisfação. Durante a discussão, o baiano foi chamado de falso e rebateu acusando o professor de fofoqueiro. Binn se envolveu na confusão para defender o aliado.

Durante a briga, Davi chamou o funkeiro de manipulador e Binn se descontrolou, partindo para cima do motorista de aplicativo. Ainda na troca de ofensas, o baiano chamou Lucas de "calabreso", deixando a casa confusa. A expressão, na verdade, foi criada por Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais.

Expulsão de Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, em 2 de março, após ser chamada ao confessionário pela produção do reality show. Davi denunciou Wanessa por agressão.

Durante o raio-X, o baiano acusou a sister de tê-lo agredido na madrugada da festa. Segundo ele, a artista teria atingido sua perna enquanto dançava no quarto magia. Ele foi chamado no confessionário e depois a cantora foi chamada. A produção pediu para que os participantes arrumassem os pertences dela.

Esta não foi a única treta entre o brother e a sister. Ao longo da edição, alguns embates aconteceram e o clima entre os dois era de animosidade. Wanessa dizia com frequência que não gostava de Davi e classificava o comportamento dele como agressivo, manipulador, maldoso e mentiroso.

Mala jogada na piscina por Leidy Elin

Uma das polêmicas envolvendo Davi foi o momento em que Leidy Elin jogou a mala dele na piscina do BBB 24, em 11 de março. O brother foi até o confessionário para reclamar que a sister estava provocando e teria ido contra as regras do reality show.

“Você me chamou de baixa, agora eu vou ser subterrânea”, disse Leidy Elin ao jogar todas as roupas do baiano na água. Em seguida, o brother tentou pegar a mala da sister, mas ela deitou em cima dos pertences, impedindo que o baiano pegasse.

Dias antes do ocorrido, a carioca havia perguntado à produção se poderia jogar na piscina, o que lhe confirmado que sim. No dia seguinte, após a discussão, o apresentador Tadeu Schmidt repreendeu os envolvidos ao vivo.

Dez idas ao Paredão

Estar em volto de polêmicas rendeu ao Davi mais dez idas ao paredão. O participante, contudo, conseguiu se salvar em duas provas Bate e Voltas — uma que venceu com Pitel e outra que ganhou a disputa sozinho.

Em outros paredões nos quais perdeu a dinâmica do Bate Volta ou foi indicado pelo líder, ele precisou lutar pela preferência do público em votações.

Liderança e Prova do Finalista

Davi venceu a penúltima prova de liderança da edição, com uma dinâmica que exigia agilidade e pontaria. Além de conquistar a imunidade, o vencedor também ganhou R$ 100 mil de um dos patrocinadores do reality.

Na última prova do programa, Davi ganhou uma vaga direto para a final após resistir por mais de 10 horas. Ele também ganhou um carro avaliado em R$ 281 mil.

Mais de R$ 3,5 milhões em prêmios

Além do prêmio de R$ 2,9 milhão, o participante ganhou mais de R$ 400 mil em prêmios. Confira