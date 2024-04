Quem ganhou o segundo lugar do BBB 24? Veja valor recebido

Matteus Amaral arrematou o segundo lugar do Big Brother Brasil (BBB) 24, com 24,5%. Davi foi o grande campeão com 60,52%. O terceiro lugar ficou com a cunhã-poranga Isabelle Nogueira, que obteve 14,98%. Foram mais de 259 milhões de votos, sendo a maior votação da temporada.

O gaúcho levará R$ 150 mil, além de diversos prêmios que conquistou durante o reality show. A trajetória do estudante de engenharia agrícola teve destaque na edição por vencer diversas provas do Anjo, e duas provas de liderança, sendo o último campeão dessa modalidade no reality.

Veja como foi a votação

1º Davi

Média: 60,52%

Voto Único: 58,38%

Voto Torcida: 62,65%

2º Matteus

Média: 24,50%

Voto Único: 28,99%

Voto Torcida: 20,02%

3ª Isabelle

Média: 14,98%

Voto Único: 12,63%

Voto Torcida: 17,33%

Trajetória do Matteus no BBB 24

Matteus conseguiu protagonizar dois relacionamentos durante o reality. O participante formou o primeiro casal da edição com Deniziane, em 28 de janeiro. Menos de 15 dias depois, a fisioterapeuta terminou o relacionamento com o estudante.

Na reta final, o participante protagonizou cenas de romance com a colega finalista Isabelle Nogueira. O primeiro beijo de "Mabelle" ocorreu durante a festa do Top 5, a última do reality show.

O participante foi líder duas vezes, esteve em três paredões, quatro vezes imune e cinco vezes ano.

"Alegrette" também foi monstro três vezes e esteve na xepa durante 15 rodadas do reality.

Mais de R$ 300 mil em prêmios

Além do prêmio de R$ 150 mil, o gaúcho levou diversos prêmios acumulados em provas realizadas na temporada. Confira: