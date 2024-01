Festa do BBB 24 tem primeiro beijo entre Deniziane e Matteus; veja como foi

O primeiro beijo do Big Brother Brasil 24 saiu! A sexta festa do reality, neste sábado (27), foi marcada pelos beijões entre Deniziane e Matteus, além de muitas conversas sobre jogo, com foco no Paredão que será formado neste domingo (27).

Com muito samba, Zeca Pagodinho e Pretinho da Serra animaram os brothers e sisters durante a noite. Até o cantor Rodriguinho se animou e puxou Fernanda para dançar na pista durante o show dos sambistas.

Veja também

E teve beijo!

Próximos desde o início do programa, com direito a dormir de conchinha, Deniziane e Matteus ainda não tinham se beijado, apesar do clima de romance entre os dois.

Na festa, o gaúcho resolveu tentar mais uma vez e, embora a sister tenha resistido no início, o beijo acabou rolando na pista de dança ao som de "Posturado e Calmo", de Léo Santana. Ao verem a cena, os brothers e sistes correram para perto do casal para comemorar.

Os beijos não pararam por aí, e o casal continuou em clima de romance até o final da festa. Durante a madrugada, os dois chegaram a iniciar uma pequena D.R. a respeito das prioridades dentro do BBB.

Deniziane avisou a Matteus que, no momento, Alane e Beatriz estão no pódio dela para a final do reality. A discussão terminou com mais beijos entre o novo casal.

Davi no Paredão?

Muita música e muito beijo, mas também muita fofoca. Os brothers aproveitaram a sexta festa do programa para conversar sobre o jogo e o foco voltou a ser Davi.

Durante a noite, brothers e sisters trocaram as impressões sobre o baiano e alguns, como Deniziane e Alane, conversaram sobre a possibilidade de votar nele, mas Deniziane ponderou que talvez deixe essa opção mais para frente, por ter feito promessas ao brother.

Alane rebateu considerando que Davi deve ser o próximo eliminado. A atriz considera que ele só não saiu contra Nizam, porque era Nizam o errado na discussão entre os dois.

O foco de alguns, por sua vez, foi tentar convencer Isabelle, a principal aliada de Davi, a se afastar do baiano. Luigi e Michel foram alguns dos que conversaram com a manauara, mas ela prossegue defendendo o amigo.

Por outro lado, Davi resolveu conversar com Raquele sobre querer pedir ao líder Bin Laden para colocar ele no Paredão, salvando assim Isabelle - que está sob risco de ser colocada na berlinda.

Raquele aconselhou que ele não fizesse isso e fosse conversar com Isabelle sobre o plano. A manauara também não gostou e pediu para que Davi deixasse o jogo seguir normalmente.