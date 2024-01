Yasmin Brunet perde mais de 200 mil seguidores no Instagram após polêmicas no BBB 24

Yasmin Brunet é uma das participantes do BBB 24 que mais ganhou seguidores desde o início do reality show. No entanto, os números da modelo sofreram uma queda devido as polêmicas em que ela se envolveu na casa mais vigiada do Brasil.

A carioca chegou a atingir a marca de 7,1 milhões de seguidores, mas já perdeu mais de 200 mil nos últimos dias. A equipe de Yasmin chegou a limitar os comentários nas publicações por conta dos ataques que a modelo vem sofrendo.

Entenda a polêmica

Yasmin deixou de ser uma das participantes favoritas da edição após fazer críticas constantes ao brother Davi. Ela e Wanessa Camargo chegaram a expressar o desejo de expulsar o motorista de aplicativo do Quarto Magia.

Internautas apontaram racismo nas atitudes das integrantes do Camorate. Em comunicado publicado no Instagram, a equipe de Brunet rebateu as acusações.

"Deixa de ser um jogo limpo e saudável quando há a tentativa de transformar conflitos derivados da convivência em narrativas voltadas a pautas sociais", diz um trecho da nota.