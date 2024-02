BBB 24: Deniziane e Matteus terminam relacionamento no reality show

Deniziane terminou o relacionamento com Matteus no BBB 24 na tarde desta quinta-feira (15). A sister afirmou que o envolvimento com o brother estava atrapalhando seu jogo.

Os dois conversaram na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Durante o diálogo, Deniziane mencionou que eles poderiam tentar um relacionamento após saírem do programa.

"Eu queria tentar, talvez, lá fora, porque aqui eu estou em uma pressão de jogo muito grande. Entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias eu me questiono sobre isso. Acho que isso também está interferindo também na minha entrega, na nossa relação", declarou.

"Quero deixar claro que não foi sua intensidade", acrescentou a sister. "Você é um cara perfeito. Só que aqui tô nessa cobrança interna o tempo todo e não consigo ser eu", reforçou.

"Te peço desculpas se fiz alguma coisa que tu não tenha gostado. Eu cheguei aqui com o intuito de não ficar com ninguém, mas aconteceu, eu tenho isso muito claro comigo", respondeu Matteus.

Após a conversa, o brother caiu no choro no Quarto Fadas e foi consolado por Beatriz e Leidy Elin. "Vai doer hoje, mas daqui a pouco estou ali rindo, vivendo. Não vou deixar de ser amigo, da minha parte não muda nada", afirmou.