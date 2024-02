Carro de MC Daniel no valor de R$ 800 mil é roubado por suspeitos com fuzis

O cantor MC Daniel revelou que teve um dos carros roubados no Joá, na zona sul do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (15), ele utilizou as redes sociais para fazer um apelo, pedindo a devolução do veículo avaliado em mais de R$ 800 mil: "Devolve aí". Ele prometeu uma recompensa para os homens que levaram.

Conforme relato, o carro estava sendo dirigido por um dos seguranças dele quando o homem foi abordado, por pessoas com fuzis, na Rua do Rio Beach Club. No momento da ação, MC Daniel estava no aeroporto do Rio, esperando o carro. O veículo tinha sido levado de São Paulo para a capital fluminense.

"Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver, manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada paro Joá", escreveu em stories no Instagram.

MC Daniel Cantor "Então, família seguinte: eu vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com a minha Land Rover Defender para cá. Os caras abordaram os moleques. Como é que foi?".

Um dos homens em que aparece no vídeo ao lado de MC Daniel acrescentou: "Levaram embora. Vieram com as peças [fuzis] na mão e tudo mais. E já era, entendeu?".

"Rapaziada, só dando um salve para vocês devolverem o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Devolve aí. Vocês estão ligados que nós somos moleques de baixo, ajudamos todo mundo, do coração bom. Se alguém tiver informações aí, manda para nós. Vai ter recompensa. Lembrando que já recuperamos um carro em São Paulo há um tempo. Vou mandar uma recompensa", concluiu MC Daniel.