MC Daniel lamenta que passará o Réveillon sozinho: ‘desisti do amor’

O cantor MC Daniel fez um desabafo no Instagram e lamentou que irá passar o Réveillon solteiro. “Inamorável, imbejável, agora sou cupido dos amigos e amigas. No momento, acho que desisti do amor", escreveu ele, na sexta-feira (29), nos Stories.

O artista ainda explicou no vídeo que é do tipo que gosta de estar com alguém. “Fim de ano eu vou passar solteiro, sempre passei namorando, gosto de namorar, eu gosto de beijar só uma boca, fazer amor só com uma pessoa, me dedicar. Mas, como meu avô disse, eu acho que vou escutar meu avô e vou começar a namorar só em janeiro, e continuo sendo inamorável, imbejável”.

MC Daniel Cantor “Se eu já era sossegado antes... Agora eu estou sossegado, eu acho que sei lá, a pessoa vai julgar porque eu falo isso, porque quando é emocionado, julga, quando desiste, julga. Tudo o que eu faço, julgam”

MC Daniel está solteiro desde que terminou o namoro com a atriz Mel Maia, em agosto. Depois, o artista viveu um affair com a modelo Yasmin Brunet, que também chegou ao fim.