MC Daniel se envolve em briga com namorado de fã; vídeo

MC Daniel contou em seu Instagram, neste domingo (19), que levou uma “cabeçada” durante uma sessão de fotos improvisada com fãs no Rio de Janeiro. Segundo ele, a agressão partiu de um homem que teria ficado com ciúmes de uma foto da namorada com o funkeiro.

“Ele gritou de longe: 'quer tirar foto com esse otário?'. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo”, disse o MC Daniel ao explicar o ocorrido para os seguidores.

Ele disse ainda que não apoia briga, mas “infelizmente tem gente que merece”. Imediatamente após a cabeçada, o cantor também partiu para cima do agressor e foi defendido pelo segurança Alexandre Souza, que o acompanha há anos.

Foto: Reprodução/Instagram

“Ainda fui gente boa, porque hoje me preocupo muito com a minha carreira. Tenho uma cabeça totalmente diferente de antes. Podia ter deixado o Souza (segurança) quebrar ele”, declarou o MC em seus stories.

“Não apoio esse tipo de parada, mas eu já estou me defendendo porque eu sei como as pessoas são, como as páginas funcionam, como funciona a imprensa, tá bom? Então é isso. Beijo no coração, estou em casa, estou em paz. E é nós, estamos juntos”, finalizou MC Daniel.