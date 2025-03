A cantora Baby do Brasil utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (14), para se pronunciar sobre a fala dela de perdão a abusos sexuais. Em um vídeo publicado no Instagram, ela reforçou que "jamais defenderia abusadores" e que foi mal-interpretada.

"Creio que ficou bem claro que o perdão a que me refiro não inocenta ninguém do seu erro, nem da impunidade, nem isenta de justiça qualquer tipo de crime", afirmou Baby, que também é pastora. "É claro que eu jamais defenderia abusadores de qualquer espécie, pois eu sou contra qualquer tipo de abuso".

O que ela disse sobre abusadores sexuais

Na última segunda-feira (10), a artista participou de um culto na casa de shows D-Edge, em São Paulo, em que pediu que vítimas de abuso sexual perdoassem seus agressores, incluindo abusadores da própria família. "Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa", disse.

O momento viralizou e gerou muitas críticas nas redes sociais. Sobre o assunto, Baby do Brasil assegura que "leu tudo" o que escreveram e que todos os que a criticaram "estão perdoados em nome de Jesus". "Entrego nas mãos de Deus todas as acusações e todos os cortes de vídeos, falas e etc, descontextualizados, que possam confundir ou causar interpretações equivocadas ou distorcidas", finalizou.

Polêmicas envolvendo Baby do Brasil

Essa não é a primeira vez que Baby se envolve em polêmicas. No Carnaval do ano passado, a pastora protagonizou um embate com Ivete Sangalo, em Salvador. Enquanto Ivete estava se apresentando, Baby usou o microfone para dizer que o apocalipse estava se aproximando.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achá-lo", afirmou Baby.

Ao ouvir o comentário, Ivete respondeu dizendo que iria "macetar" o apocalipse, fazendo referência a sua música com Ludmilla, "Macetando". "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele."

Em seguida, Baby pediu para Ivete cantar "Pequena Eva". Porém, a cantora negou o pedido. "Eu vou cantar 'Macetando', porque Deus está mandando o 'Macetando', certo? É o 'Macetando' de Jesus", respondeu Ivete.

