Baby do Brasil pede para que vítimas de abuso sexual perdoem agressores e recebe críticas

Uma fala da cantora e pastora Baby do Brasil gerou polêmica nas redes sociais. Durante uma pregação, ela pediu que vítimas de abuso sexual perdoassem seus agressores, incluindo abusadores da própria família. A fala aconteceu na última segunda-feira (10), durante um culto evangélico na casa de shows D-Edge, na Barra Funda, em São Paulo.

Veja também Zoeira 'Vale Tudo': conheça elenco, personagens e enredo do remake da novela na TV Globo Zoeira Filho de Preta Gil fala sobre estado de saúde da cantora após nova internação: 'Vontade de lutar que impressiona'

"Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa", disse a pastora.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a fala polêmica da cantora. "Abusador lê isso, e vai e ABUSA. Afinal, 'vou ser perdoado mesmo'", opinou um seguidor nos comentários do perfil da boate.

"Quem não é cristão também é aceito? Quem é gay pode entrar? Por que agora a D-Edge virou igreja evangélica que tem até testemunho de 'cura gay'. Tô confuso", escreveu um usuário da rede X. "É tão bizarro que assusta. Assusta porque mostra o buraco em que a gente está. E assusta que um lugar que promove diversidade permita isso", disse outro internauta.

Polêmicas

Essa não é a primeira vez que Baby se envolve em polêmicas. No carnaval do ano passado, a pastora protagonizou um embate com Ivete Sangalo, em Salvador, na Bahia. Enquanto Ivete estava se apresentando, Baby usou o microfone para dizer que o Apocalipse estava se aproximando.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achá-lo", afirmou Baby.

Ao ouvir o comentário, Ivete respondeu dizendo que iria "macetar" o apocalipse, fazendo referência a sua música com Ludmilla "Macetando".

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele."

Em seguida, Baby pediu para Ivete cantar "Pequena Eva". Porém, a cantora negou o pedido. "Eu vou cantar 'Macetando', porque Deus está mandando o 'Macetando', certo? É o 'Macetando' de Jesus", respondeu Ivete.

Quem é Baby do Brasil?

Baby do Brasil é natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida nacionalmente na década de 1970, quando se tornou vocalista do grupo Novos Baianos. A cantora lançou alguns hits em sua carreira solo, como "Sem Pecado e Sem Juízo" e "Telúrica".

Baby se tornou evangélica no fim dos anos 1990, quando passou a se chamar de "popstora", junção das palavras pop e pastora. Ela também fundou a igreja Ministério do Espírito Santo em Nome do Senhor Jesus Cristo. Baby afirma falar com Deus e ter visões desde criança.

Durante uma entrevista com o apresentador Amaury Júnior, em abril de 2012, na RedeTV, Baby afirmou que o momento decisivo para sua conversão ocorreu quando acordou em casa e se deparou com um homem estranho ao seu lado, ameaçando sua vida. Baby relatou ter pegado uma faca para se defender, mas decidiu entregar sua vida a Deus. Segundo ela, nesse momento, o homem ficou imóvel. Ela também mencionou ter sentido o sangue de Cristo pingando em seu ombro.

"Tudo isso sem LSD, sem maconha, sem nada", destacou.