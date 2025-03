Após infecção urinária, Preta Gil deixa UTI de hospital em Salvador

Ainda em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil recebeu alta da UTI de um hospital particular em Salvador, na Bahia, após apresentar melhora no quadro de infecção urinária. A artista foi transferida para um quarto, conforme informou a assessoria nesta quinta-feira (13).

Preta Gil deu entrada na unidade médica no último sábado (8), dias após ser homenageada no Carnaval de Salvador por Anitta e Ivete Sangalo. Seu pai, Gilberto Gil, e sua madrasta, Flora, visitaram a cantora no hospital na última terça-feira (11) e informaram que ela estava bem.

"Felizmente encontramos Preta bem, perto de uma alta. Ela está medicada, tá bem", disse Flora ao Alô Alô Bahia.

Quando foi internada, Preta acalmou os fãs. "Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa. Amo vocês!", disse ela.

Quadro de saúde de Preta Gil

Preta Gil enfrenta um tratamento contra o câncer desde 2023. Ela recebeu alta médica há cerca de três semanas após quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ainda em 2023, a cantora tratou um tumor na parte final do intestino. No entanto, em agosto do ano passado, o câncer retornou em diferentes partes do corpo. Após o diagnóstico, Preta passou por cirurgias, sessões de radioterapia, quimioterapia e colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

Antes da última internação em decorrência de uma infecção urinária, Preta revelou que, em abril, irá para Nova York para fazer um tratamento com medicamentos novos, que estão em fase final de estudo.