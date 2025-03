Que horas começa o BBB 25 hoje, quinta-feira (13/3)?

Nesta quinta-feira (13/3), o reality show deve começar a partir das 22:25 (horário de Brasília), logo após Mania de Você. A programação da TV Globo pode passar por mudanças prévias sem avisos.

Qual a programação de hoje do BBB 25?

Nesta noite, o público vai acompanhar a prova do líder, onde os participantes competem pelo posto de líder e pela imunidade na casa.

O que aconteceu no BBB 25 na noite de ontem?

A festa do líder Maike no BBB 25 foi palco de momentos inesquecíveis! Após um desafio de quase seis horas, Vinícius, o "barrado do baile", fez uma entrada triunfal na celebração temática de esportes, emocionando-se na pista de dança. A alegria contagiou os participantes, que aproveitaram a noite com muita música e diversão.



Além da festa, a madrugada reservou uma trégua entre as rivais Delma e Vilma, que selaram a paz após recentes desavenças.

No campo político do jogo, Aline, João Gabriel e Maike buscaram uma aproximação, com a policial militar declarando que não votaria em nenhum dos dois naquele momento. Por outro lado, Vinícius confirmou seu voto em Maike, enquanto Diego Hypolito revelou sua preocupação em ter que votar em Gracyanne Barbosa.

Onde assistir ao BBB 25?

O reality show pode ser acompanhado diariamente pela TV Globo e pela Globoplay. Os assinantes da plataforma de streaming também têm acesso às câmeras da casa 24 horas por dia e a trechos de vídeos dos participantes no jogo.

O gshow também disponibiliza outros conteúdos exclusivos para fãs do reality show, como o Bate Papo BBB com o eliminado da semana e o Mesacast BBB com os principais assuntos da semana do jogo.

Quero votar no BBB 25, como faço?

A votação do BBB 25 segue através do site do gshow, sendo necessário ter uma conta Globo, criada gratuitamente no site. Os votos seguem divididos entre:

Votos da torcida: múltiplos votos, sem limite de quantidade, logado na Conta Globo

Votos únicos: voto apenas uma vez por Paredão, mediante CPF

Quem são os participantes do BBB 25?

O BBB começou com 24 participantes divididos em duplas, mas hoje os jogadores seguem individualmente na disputa pelo prêmio milionário.

A lista completa dos participantes do BBB 25 é: