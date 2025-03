Nasce Miguel, filho de Samara Souto, vocalista da Banda Magníficos; veja fotos

Nasceu Miguel Souto de Queiroz, filho da cantora Samara Souto — vocalista da Banda Magníficos, e do empresário Dollares Alves— às 9h58 da manhã, nesta segunda-feira (10).

O bebê veio ao mundo com 3,518 kg, por um parto cesariano realizado no Hospital Memorial São José, em Recife.

Tanto a mãe quanto o pequeno Miguel passam bem. Com exclusividade, a coluna traz as primeiras imagens do pequeno Miguel.

Veja fotos:

Legenda: Bebê veio ao mundo com 3,518 kg Foto: Jak Photography

Legenda: Miguel ao lado do pai e da mãe Foto: Divulgação/Jak Photography

Legenda: Pés do pequeno Miguel Foto: Divulgação/Jak Photography

"A chegada de Miguel foi celebrada com muita emoção por familiares, amigos e fãs da artista, que acompanharam essa jornada especial com carinho e expectativa. Esse momento marca uma nova fase na vida de Samara, agora vivendo a experiência única da maternidade", informou o casal à coluna.