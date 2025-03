O que esperar do remake de Vale Tudo? Quatro pontos para ficar de olho na nova versão do clássico da TV

Quando o remake de 'Vale Tudo' foi anunciado, as críticas surgiram pela Internet aos montes, como se a novela fosse quase um patrimônio público intocável, daqueles que remontam algo afetuoso. Agora, com as primeiras imagens da nova versão divulgadas, os fãs da produção, que é, de fato, um dos clássicos da TV brasileira, se dividem entre os que já se apegaram novamente e os que insistem, talvez ainda inocentemente, em pedir fidelidade completa ao que virá dela.

Acompanhando esse cenário, podemos analisar algumas coisas. Um ponto a se anotar é, inclusive, a diferença de um lançamento como esse. A nova versão de 'Vale Tudo' não se trata de uma reprodução completa da primeira obra. Sendo assim, é impossível exigir a ela que seja fiel, na mais completa essência, ao que foi apresentado na televisão há tantos anos.

Claro, a produção se trata de um remake, mas é natural que o tempo, as mudanças da sociedade, as tecnologias que nos cercam e as novas visões de mundo fiquem evidentes nessa obra. Some-se a isso ao fato de que os atores são outros e, assim sendo, é quase impossível pedir para que esse ou aquele interpretem da mesma maneira que outros há tanto tempo fizeram.

Importante lembrar: 'Vale Tudo' é sim mais uma tentativa de reviver um clássico pelo apelo histórico, mas o mundo é outro. É natural que certos enredos se transformem.

O que não quer dizer, entretanto, que não possamos criar algumas expectativas sobre o que vem por aí, vale ressaltar. Qual será o tom escolhido para retratar as maldades de Odete Roitman? Como será construída a relação entre Raquel e Maria de Fátima? Não custa nada especular, e é exatamente o que faremos.

Maldades da maior vilã de todos os tempos

Um dos pontos mais interessantes para acompanhar a nova 'Vale Tudo' nesse momento será ver a construção da Odete de Debora Bloch. É indiscutível que há muita qualidade e maturidade cênica para a atriz, o que não torna nada impensável enxergá-la muito bem nesse papel.

Legenda: Debora Bloch parece ter o necessário para transformar a vilã em ícone novamente Foto: Globo/ Rudy Huhold

Mas além da qualidade, notar como o roteiro vai construir a nova versão dessa personagem será, no mínimo, empolgante. O trailer da novela, inclusive, já decidiu atender um dos pedidos da audiência. Enquanto o primeiro lançado apostou em uma Odete mais debochada, o segundo mudou em uma alteração após críticas, trazendo-a para o tom mais maquiavélico.

Se a nova versão da vilã será aceita ou não, é um mistério. Porém, não restam dúvidas de que existe um potencial para causar novamente.

Atuação de Bella Campos

'Vale Tudo' nem começou ainda e os olhares já estão voltados para Bella Campos. Não é uma surpresa, obviamente, já que ela será responsável por Maria de Fátima, que outrora foi vivida por Glória Pires.

Creio que vai valer a pena perceber como a jovem atriz escolherá seguir com a vilã, que pode até não ser uma Odete, mas é tão má quanto. Apesar de muitos terem apontado uma atuação mais "canastrona" de Bella, acredito que ela deve optar por um caminho diferente do original com a Maria de Fátima, o que é um ponto positivo. Se antes a moça parecia fria em cena, agora deve ser mais ardilosa. Uma mudança longe de ser ruim.

Comparar será inevitável, mas também é importante tecer elogios quando necessário. Nos outros novos trailers da novela, Bella aparece bem e aparenta, ainda que com pouco material, ter encontrado um tom muito certeiro para sustentar a personagem.

Dilemas éticos da novela

Em 1988, quando a versão original de 'Vale Tudo' foi ao ar, o Brasil era outro. Tanto era assim que as questões mostradas pela trama tocavam em pontos muito profundos da época, como a questão da crise econômica, a saída de um regime militar muito recente e um debate sobre honestidade diante desse cenário.

Agora, questões relacionadas à moral são distintas, dizem muito sobre a realidade atual do país também. Será que caberão da mesma forma que foram retratadas há mais de 20 anos?

A curiosidade talvez esteja em como a novela vai retratar questões como a violência contra a mulher, a corrupção nas instituições, a prostituição e até mesmo a relação entre mãe e filha. Ou seja, mais um ponto para ficar de olho.

Escrita de Manuela Dias

Já durante primeira entrevista coletiva da trama, Manuela garantiu: "teremos cenas icônicas, rasgação de vestido, chegada de Odete". Qual o medo do público, então, sobre como ela deve adaptar a obra?

Talvez as declarações anteriores dela tenham assustado, já que algumas tramas centrais foram apontadas como passíveis de mudanças. Entretanto, não acredito que se trate de nada tão assustador.

Basta lembrar de alguns sucessos da autora para saber que as tramas escritas por ela são envolventes e cheias de nuance. Nesse caminho, é preciso lembrar que será impossível agradar a todos, mas quem disse que não está tudo bem? 'Vale Tudo' vai chegar com força na televisão, promissora, isso é um fato. Entretanto, ainda está no campo da incerteza sobre se será aceita ou não.