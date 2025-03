CAPTEI: Jane Juaçaba Faz Aniversário com Propósito e Comemora com o “Ressaca da Jane”

No último sábado, 08, o Ideal Clube ainda estava em clima de carnaval! Jane Juaçaba deu um verdadeiro show de alegria e generosidade ao promover a sua festa temática de aniversário chamada "Ressaca da Jane".

O piano bar do clube ficou repleto de cores e serpentinas, transformando-se em um vibrante espaço de confraternização e animação, onde o espírito festivo da folia ainda pulsava forte.

Legenda: Yamara Silveira, Sarinha Philomeno, Jane Juacaba e Beth Pinto Foto: Arquivo pessoal

As convidadas compareceram com trajes carnavalescos que refletiam a essência do Carnaval. Por lá, fantasias e brilho não faltaram, criando uma atmosfera animada fazendo jus ao nome da festa.

Animando o salão, Zé Cazado. Repertório de sucessos e folia até o início da noite.

Legenda: Aniversario de Jane Juacaba Foto: Arquivo pessoal

A "Ressaca da Jane" foi um evento que, além da alegria, trouxe o compromisso social que permeou a celebração. Em uma ação nobre e cheia de significado, as convidadas converteram os presentes a aniversariante em doações para a ONG Casa Vida, uma instituição dedicada a oferecer acolhimento e suporte emocional a pacientes do SUS que recebem tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba.

Vem ver as fotos que foram enviadas pra a coluna!

Legenda: Yamara Silveira e Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana D'Área, Jane Juaçaba e Berna Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fernanda Matoso e Graça Dias Branco Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Claudia Cartaxo e Denise Rolim Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Idália e Celina Castro Alves Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Tetê Albuquerque e Simone Sampaio Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Madalena Feijão, Jane Juaçaba e Tete Albuquerque Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Jane Juaçaba e Celina Castro Alves Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Jane Juaçaba e Silvana Ponte Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Jane Juaçaba, Marcos e Yamara Silveira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Fernanda Matoso, Jane Juaçaba e Eloisa Diogo Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Eveline e Yamara Silveira, Jane Juaçaba e Erivan Silveira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Teia Gazeli, Tete Albuquerque e Beth Pinto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marize Castelo Branco, Sarinha Philomeno, Yamara Silvera e Sandra Pinheiro Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Marcia Andrea, Tereza Moraes, Veronica Montenegro e Isabele Leitão Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Berna Gurgel, Jane Juaçaba, Lisa e Cilene Gurgel Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Idaulia Leubiner, Carmen Ines, Jane Juaçaba, Denise Bastos e Fernanda Laprovitera Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Aniversario de Jane Juaçaba Foto: Arquivo pessoal