O ator sul-coreano Kim Soo-hyun, acusado de ter envolvimento na morte da atriz Kim Sae-ron, apontada como ex-namorada dele, já foi o ator mais bem pago da Coreia do Sul, em 2021. Apesar da fama estrondosa, a tia da artista, em entrevista ao Garosero Research Institute, apontou que o relacionamento conturbado entre eles e uma dívida milionária teriam sido fatores determinantes para a jovem de 24 anos ter sido encontrada sem vida no último dia 16 de fevereiro.

Segundo as acusações, o namoro entre os dois teria começado quando Sae-ron tinha apenas 15 anos, enquanto Soo-hyun tinha 27. Após a divulgação das informações, a empresa de entretenimento do ator se pronunciou sobre o assunto para negar as acusações.

Famoso na Coreia do Sul

No Instagram, Kim Soo-hyun é um verdadeiro fenômeno: ele tem 20,7 milhões de seguidores e alcançou a fama pelo papel no k-drama "One Ordinary Day", lançado em 2021. Na produção, o ator teria recebido US$ 423 mil por episódio, valor que teria somado um montante de US$ 3,38 milhões.

Ele também já participou de outras grandes produções de k-drama como "Tudo Bem Não Ser Normal" (2020), "Hotel Del Luna" (2019), "Meu Amor das Estrelas" (2013) e "A Lua Abraça o Sol" (2012). O sucesso mais recente do qual ele faz parte é a série 'Rainha de Lágrimas', da Netflix, que passou semanas como a mais assistida da plataforma.

Em determinado momento, Kim Soo-hyun foi apontado como o ator sul-coreano mais bem pago, superando até mesmo Lee Jung-jae, protagonista da série "Round 6", na Netflix. O valor considerado foi o da primeira temporada, já que, na segunda, o cachê do segundo ator cresceu exponencialmente.

Acusações feitas pela tia de Kim Sae-ron

Ainda conforme as acusações da tia de Sae-ron, a jovem foi flagrada dirigindo embriagada em 2022. Na época, ela era agenciada pela empresa fundada por Kim Soo-hyun, a Goldmedalist, e, pelo flagra, a agência teria pago 700 milhões de wons de multa, cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual da moeda coreana.

Por conta do ocorrido, a atriz teria aceitado trabalhar de graça até a estabilização da empresa, o que faria com que não precisasse pagar a multa em retorno. Apesar disso, em 2024, a Goldmedalist desistiu do acordo e teria cobrado Sae-ron em totalidade, o que teria acarretado uma grande dívida financeira.

A agência nega todas as acusações. Após a repercussão do caso, a empresa aponta que medidas legais devem ser tomadas contra os que divulgaram tais informações.

