Como votar no BBB 25? Entenda como participar das votações do reality show

A 25ª edição do Big Brother Brasil (BBB) começou nessa segunda-feira (14) e, mesmo com as mudanças nas dinâmicas dessa temporada, a decisão de quem permanece ou não na casa continua sob o comando do público. Por isso, se você gosta de acompanhar o BBB e interagir nas votações, o Diário do Nordeste preparou um guia de como definir os rumos dos participantes desta edição.

Como votar na edição do BBB 25?

O sistema de votação do BBB 25 permanece idêntico ao das edições anteriores, através do site do Gshow, o portal de entretenimento da TV Globo. Para conseguir votar, no entanto, é necessário fazer login em uma conta Globo, gratuitamente.

Como se cadastrar para votar no BBB?

Acesse o site oficial e escolha fazer login utilizando uma conta do Facebook ou do Google.

Insira o número do CPF durante o processo de cadastro.

Se for seu primeiro registro, será enviado um e-mail para a confirmação e ativação da Conta Globo.

Em seguida, forneça seu número de telefone. Você receberá um código de verificação por SMS ou WhatsApp, que deverá ser informado na plataforma para validar o cadastro.

Com isso, seu cadastro estará concluído e você poderá participar das votações.

Informações importantes

É necessário que a conexão à internet esteja estável para evitar interrupções no processo de votação.

Pessoas de 13 a 16 anos devem indicar um responsável para autorizar a conclusão do cadastro, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados.

Todos os votos passam por sistemas de controle e segurança para impedir fraudes, como o uso de robôs ou outras automações, garantindo a integridade da votação.

Após finalizar o cadastro, o participante poderá escolher entre as duas modalidades de voto.

Como funciona o Voto da Torcida no BBB?

Essa modalidade permite múltiplos votos, sem limite de quantidade, mediante login na Conta Globo.

Como funciona o Voto Único no BBB?

Nesta opção, cada usuário pode votar apenas uma vez por Paredão. O acesso é permitido mediante a informação do CPF.

Resultado

O peso das duas modalidades é igual, representando 50% cada. O resultado é calculado com base na média dos votos registrados.

