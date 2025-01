BBB 25 começa com dinâmica inédita de Xepa e VIP; saiba tudo sobre a estreia

O Big Brother Brasil (BBB) 25 começa nesta segunda-feira (13) já com uma dinâmica inédita. As 11 duplas, que já estão confinadas, tiveram de passar por uma primeira prova antes de entrar na casa para definir os nomes que estarão no VIP e na Xepa dos primeiros dias de programa.

Os brothers e sisters tiveram de testar seus conhecimentos sobre seus pares em um jogo chamado "cubo do conhecimento". O momento foi gravado quando os participantes entraram na casa e será exibido na edição de estreia.

Eles precisarão ter sintonia e dar a mesma resposta para uma determinada pergunta. Cada integrante da dupla vai para uma sala e responde o questionamento de forma separada, e quem tiver o mesmo resultado está garantido no VIP.

"Quem for bem-sucedido no "cubo do conhecimento" começa o jogo com o benefício de integrar o grupo Vip, com mais variedade de alimentos para consumir durante os primeiros dias da estadia no BBB. Mas quem não se sair bem no desafio já estreia a participação no reality na Xepa, com menos regalias no cardápio da primeira semana", informou a TV Globo.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: parcial aponta dupla favorita para entrar no reality nesta segunda (13) Zoeira Oscar 2025: anúncio de indicações é adiado pela segunda vez devido a incêndios em Los Angeles Zoeira Estreia do BBB 25: veja que horas começa o programa nesta segunda (13)

Nova dupla vai entrar

Também na estreia, o público vai descobrir ao vivo quem é a 12ª dupla a entrar no BBB 25. Estão na disputa, por votação popular, Joseane e Cleber (mãe e filho) Paula, 48, e Nicole (mãe e filha) e Joselma e Guilherme (sogra e genro).

A nova dupla vai entrar no programa logo após o resultado e estará imune ao primeiro paredão da edição.

O público conheceu os candidatos que concorreram à 12ª vaga durante o programa "Mais Você", da TV Globo, na última sexta-feira (10). Logo após a atração, foi iniciada uma votação online no site do Gshow para decidir quem das três duplas restantes seria a próxima a participar da história do BBB.