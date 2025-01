Enquete BBB 25: parcial aponta dupla favorita para entrar no reality nesta segunda (13)

A dupla Joselma e Guilherme, sogra e genro, deve ser a escolhida pelo público para entrar no Big Brother Brasil (BBB) 25, segundo aponta o resultado parcial atualizado da enquete do Diário do Nordeste. O programa estreia na noite desta segunda-feira (13), na tela da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você".

Sogra e genro registraram 53,26% dos votos até a tarde desta segunda, que representa 1.461 votos do total da enquete. Em seguida, aparecem Joseane e Cleber, mãe e filho, com 26,87% dos votos dos leitores.

Legenda: Ao todo, a enquete do DN já contabilizou 2.743 votos Foto: Reprodução

Em último lugar, estão Paula e Nicole, mãe e filha, com apenas 19,87%. Ao todo, a enquete já contabilizou 2.743 votos.

A enquete do Diário do Nordeste não interfere na votação oficial do programa. A dupla mais votada pelo público garante uma vaga na edição do reality deste ano.

Com votação aberta ao público, o resultado da enquete será revelado na estreia do programa, ao vivo, na segunda-feira (13).

BBB 25 está chegando

Nesta segunda-feira (13), estreia o BBB 25, que celebra os 25 anos do reality. Em uma dinâmica inédita, os participantes vão entrar na "casa mais vigiada do Brasil" divididos em 12 duplas. Apesar de 11 delas já terem sido anunciadas, ainda falta mais uma vaga para completar o elenco.

O público conheceu os candidatos que concorrem à 12ª vaga durante o programa "Mais Você", da TV Globo. Logo após a atração, foi iniciada uma votação online no site do gshow para decidir quem das três duplas restantes será a próxima a participar da história do BBB. O resultado será divulgado no dia da estreia do programa.

