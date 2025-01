BBB 25: Veja a dupla escolhida para entrar na última vaga do reality show

A dupla Joselma e Guilherme, sogra e genro, foi a escolhida pelo público para entrar na última vaga do Big Brother Brasil (BBB) 25. O resultado foi anunciado no programa de estreia, na noite desta segunda-feira (13), na tela da TV Globo.

Sogra e genro registraram 66,40% dos votos. Em seguida, aparecem Paula e Nicole, mãe e filha, com 19,86%. Em último lugar, Joseane e Cleber, mãe e filho, com apenas 13,74%.

Além de conquistar a 12ª vaga do reality show, Joselma e Guilherme ganharam a imunidade para a primeira semana. Isso significa que a dupla não poderá ser indicada ao paredão, garantindo pelo menos duas semanas na "casa mais vigiada do Brasil".

Conheça a dupla mais votada para entrar no BBB 25

Legenda: Sogra e genro ganharam a simpatia do público e conquistaram a última vaga do BBB 25 Foto: Reprodução/Redes sociais

Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram.

Mãe de três, Joselma teve seu primeiro filho, Bruno, aos 17 anos, de um relacionamento da adolescência. São deles os também três netos, com idades entre 10 e 13 anos. Já as filhas Flávia, de 31, e Letícia, de 26, são fruto do relacionamento com Flávio, seu companheiro há mais de 30 anos, apesar de um período separados neste tempo.

Hoje, atendendo principalmente idosos em sua profissão, Guilherme diz que a escolha aconteceu naturalmente, principalmente pela boa relação com suas avós e por gostar de estar junto a pessoas mais velhas. Na adolescência, foi atleta de handebol e chegou à seleção pernambucana de sua idade dos 14 aos 16 anos. Conheceu Letícia há seis anos na faculdade de fisioterapia. Os dois se casaram em agosto de 2023.

Estreia do BBB 25

Nesta segunda-feira (13), estreou o BBB 25, que celebra os 25 anos do reality. Em uma dinâmica inédita, os participantes entraram na "casa mais vigiada do Brasil" divididos em 12 duplas. Apesar de 11 delas já terem sido anunciadas na quinta-feira (9), uma vaga para completar o elenco ficou em disputa.

O público conheceu os candidatos que concorreram à 12ª vaga durante o programa "Mais Você", da TV Globo, na sexta-feira (10). Logo após a atração, foi iniciada uma votação online no site do gshow para decidir quem das três duplas restantes seria a próxima a participar da história do BBB.

