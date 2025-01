BBB 25 estreia nesta segunda (13) com duplas e 'fofoqueiro' infiltrado; veja o que esperar

As portas do Big Brother Brasil (BBB) 25 vão ser abertas nesta segunda-feira (13), a partir das 22h30. Em uma edição repleta de novidades, o reality show mais popular da TV Globo celebra as 'Bodas de Prata' junto do público, que vai acompanhar 12 duplas na busca por um prêmio milionário.

Dinâmica das duplas

No primeiro dia de programa, o apresentador Tadeu Schmidt vai revelar qual dupla que concorre à 12ª vaga vai entrar na "casa mais vigiada do Brasil". Durante o dia, o público ainda pode decidir através de votação online aberta no gshow. Vale lembrar que o par escolhido entra no reality com imunidade garantida.

Também nesta segunda, os participantes serão submetidos a uma brincadeira tensa: uma dinâmica vai testar o conhecimento dos "brothers" e "sisters" sobre a própria dupla. Aqueles que mais estiverem em sintonia, irão para o VIP. Já os que não se saírem bem, entrarão na Xepa.

A estreia também marca o retorno da Caravana BBB, muito popular em edições anteriores, que mostra o trajeto dos competidores desde a saída do hotel até os estúdios da Globo. Os telespectadores devem ficar ligados ao longo dos intervalos na programação da emissora, nesta tarde, para conferir essa antecipação.

Um "fofoqueiro" na casa

Dentre as dinâmicas inéditas desta edição, um novo elemento polêmico entrará em cena. O RoboBBB, personagem oficial do programa, será repaginado como "Seu Fifi". O papel dele é ficar atento às conversas dos confinados, em busca de qualquer fala que possa ser comprometedora.

O robozinho ainda terá ajuda do público que, através do gshow, vai escolher quais trechos colhidos pelo "Seu Fifi" serão exibidos para os participantes, adicionando uma dose extra de tensão ao confinamento.

Apartamento do líder

Mais uma novidade da edição, revelada ao longo da coletiva de imprensa do BBB 25, é o Apartamento do Líder. Neste ano, quem ganhar a liderança da semana vai ter um aposento equipado e com cozinha própria. "O Líder vai ser mais feliz que em qualquer outra edição", pontuou Tadeu.

Programa terá duas fases

Assim como as novelas, a trama do BBB 25 será divida em duas fases ao longo dos 100 dias de exibição. Na primeira parte, os participantes em duplas funcionarão como um jogador só. Isso significa que as decisões do jogo, como prova do Líder, Anjo e o temido Castigo do Monstro, serão realizadas em conjunto.

Com o decorrer dos dias, os participantes que escaparem do Paredão vão agir de forma individual às dinâmicas do reality, mudando completamente a estratégia no jogo e revelando quais relações ficaram mais fortes ou foram abaladas.