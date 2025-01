Visita ao BBB aumenta expectativa para 25ª edição e expõe novidades; veja detalhes dos bastidores

A casa não é nova, mas entrar no espaço do Big Brother Brasil a cada edição parece sempre algo inédito, capaz de surpreender a quem tem essa oportunidade. Mais uma vez, como colunista e repórter do Diário do Nordeste, pude acompanhar de perto todos os detalhes do lançamento de mais uma edição do maior reality show do país, e aos fãs do gênero, posso garantir: ainda há muito o que ver do BBB pela frente.

Jornalistas e influenciadores foram recebidos pela equipe da TV Globo para uma tarde na casa do BBB 25. A visita, inclusive, não é algo novo, mas acaba reservando detalhes importantes para acompanhar ao longo de cada nova temporada.

Reformulada, assim como ocorre a cada nova ano, a casa “mais vigiada do Brasil” ganhou uma decoração repleta de homenagens. Assim como explicou Rodrigo Dourado, novo diretor do programa, 2025 é um ano de comemoração não apenas para o Big Brother, mas também para a teledramaturgia da TV Globo, para o grupo Globo, que se torna centenário neste ano, e para a emissora, que faz 60 anos.

E foi o próprio diretor, junto das colegas de produção e do apresentador Tadeu Schmidt, quem nos explicou todas as novidades criadas especialmente para a vigésima quinta edição do reality — que parece tentar rejuvenescer a cada ano. Aqui, talvez caiba apontar um acerto da coletiva desse ano, que optou por revelar características inéditas do programa aos jornalistas convidados, aumentando as expectativas já criadas para a estreia no dia 13 de janeiro.

O tour pela casa não havia sequer começado e já existiam informações como o retorno da Caravana BBB, dinâmicas criadas especialmente para a participação das duplas, novas formas de interação com o público e até o que pode ser o maior prêmio já pago na história da atração. Sem dúvidas, uma forma de reforçar que o BBB vive em transformação, ainda que pareça um formato antigo da televisão.

Casa cheia de referências

Já dentro do local onde os brothers ficarão confinados pelo menos nos próximos três meses, passamos cerca de 15 minutos circulando e registrando cada detalhe da decoração.

Legenda: Decoração da casa do BBB é, mais uma vez, repleta de detalhes Foto: Arquivo pessoal

A sala, sempre majestosa e palco de grandes acontecimentos, veio com homenagem especial a ‘Caminho das Índias’, um dos sucessos da autora Glória Perez na Globo. Os quartos, que agora são três, fazem referências a novelas ambientadas nos anos 50, as que passaram por temáticas no Sertão e até mesmo ao Fantástico.

Sobra riqueza de detalhes na casa do Big Brother. Onde os olhos alcançam, sempre há algo novo a perceber. Foi assim que encontramos, eu e outros jornalistas, pequenos bonequinhos em homenagem a personagens consagrados de telenovelas. Nina e Carminha estão por lá na cozinha, assim como as famosas Empreguetes.

Como sempre, o caos visual, ainda que harmonioso, é o que impera dentro do confinamento. Muitas cores vibrantes, telões que acendem de forma ininterrupta e os famosos holofotes prometem ser apenas alguns dos elementos para confundir a cabeça dos brothers. As câmeras, claro, estão todas por lá, bastante aparentes, mostrando que de brincadeira o BBB não tem nada.

Enquanto isso, a finalização do momento, já no jardim da casa, nos apresentou a possibilidade de conhecer a nova equipe do Rede BBB. Eles serão os responsáveis por repercutir o programa além da exibição, e entre todos, Beatriz Reis e Gil do Vigor se mostraram os mais empenhados em garantir animação em tudo que será feito.

Legenda: Equipe nova do Rede BBB também esteve presente na visita Foto: Globo/ Léo Rosário

O sucesso da nova edição é incerto, vale pontuar. Mas no que depender da mágica de criar uma expectativa fora do comum para si, o BBB promete ficar ainda muitos anos como figura importante da televisão brasileira.