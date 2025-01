Prêmio do BBB 25 pode chegar a R$ 6 milhões e ser o maior da história; entenda como será a dinâmica de duplas

Além da dinâmica inédita de duplas, o Big Brother Brasil (BBB) 25 traz a possibilidade de uma premiação histórica de até R$ 6 milhões, se somados o prêmio do vencedor e os oferecidos pelos patrocinadores ao longo da temporada. A nova edição começa na próxima segunda-feira (13) e trará de volta a Caravana BBB, que acompanhará o trajeto dos participantes até os estúdios da TV Globo, e poderá ser acompanhado pelo público.

O Diário do Nordeste foi convidado para uma coletiva de imprensa dentro da "casa mais vigiada do Brasil" nesta sexta-feira (10), e soube dos detalhes da competição, além de conhecer os aposentos, inspirados neste ano em novelas e programas globais icônicos em comemoração aos 60 anos da TV Globo.

Legenda: Cristais e muranos se espalham nos objetos do ambiente e ajudam a dar o tom Foto: Divulgação/TV Globo

Participaram da coletiva o apresentador Tadeu Schmidt, Rodrigo Dourado, diretor do Gênero Reality da Globo, Angélica Campos, diretora-geral do BBB, e Mariana Mônaco, gerente de produção.

Ex-BBBs e atuais integrantes do time de apresentadores da 25ª edição, Beatriz Reis, a Bia do Brás, e Gil do Vigor, também estiveram no evento.

Saiba detalhes do BBB 25

Como será a dinâmica de duplas?

Até o momento, 11 duplas foram anunciadas, e a 12ª será escolhida por meio de votação. A dupla mais votada entra no programa no dia da estreia, e já terá imunidade, segundo anunciou o novo diretor do BBB, o "Big Boss", Rodrigo Dourado.

Na primeira fase do jogo, as duplas serão um só jogador. Eles votam em consenso, fazem provas juntos, são líderes juntos, são anjos juntos e também são eliminados em dupla.

"Nessa primeira fase a dupla é como se fosse uma pessoa só. Tem que pensar nelas como um só. Elas vão fazer tudo aqui juntos", indicou Tadeu. Não foi especificado quanto tempo dura a primeira fase, mas ao longo da temporada as duplas vão ser desfeitas e cada um seguirá o jogo de forma individual. Tadeu Schmidt Apresentador do BBB

"Em uma segunda fase do jogo, as duplas vão abrir. Aqueles que sobreviverem em dupla até um dado momento, o jogo passa a ser individual. Um Líder, um Anjo, indicação de um, eliminação de um, até que um seja o grande vencedor do BBB 25", disse Dourado.

Seu Fifi

Um das grandes novidades do BBB 25 é o "Seu Fifi", um robô, chamado também de "RoBBB", que vai fingir estar trabalhando pela casa, limpando cômodos, quando, na verdade, estará escutando e gravando secretamente as conversas dos brothers e sisters.

Em determinado momento, o público votará quais conversas o Fifi deve revelar aos adversários, o que promete mexer com o jogo.

"Eles estão lá conversando horrores dos adversários, e de repente o Seu Fifi vai contar tudo para eles", explicou Tadeu Schmidt.

Apartamento do líder

Outra novidade revelada ao longo da coletiva de imprensa é o Apartamento do Líder. Neste ano, quem ganhar a liderança da semana vai ter um aposento equipado e com cozinha própria.

"O Líder vai ser mais feliz que em qualquer outra edição", pontuou Tadeu.

VIP e Xepa

Assim que todas as primeiras duplas chegarem no confinamento, passarão pela primeira dinâmica que vai consistir em saber o quanto eles se conhecem, segundo adiantou a diretora-geral Angélica Campos.

As duplas que tiverem mais sintonia vão para o VIP, e quem não passar no teste segue direto à Xepa na primeira semana de reality. As semanas seguintes da competição devem seguir o modelo usual, com o líder escolhendo.

Sincerão mais 'inclusivo'

Neste ano, o Sincerão, antigo Jogo da Discórdia, continua às segundas-feiras, mas terá uma mudança importante. Conforme o diretor Rodrigo Dourado, mais pessoas serão incluídas na dinâmica.

No BBB 24, somente participavam os protagonistas da semana: líder, anjo e emparedados.