Após ser eliminado do BBB 25, Vinícius revela que teve interesse em Renata

Eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 25 nesse domingo (13), Vinícius revelou ter se interessado pela cearense Renata durante a estadia no reality show. Os dois disputaram o voto do público no 16º paredão, ao lado de Vitória Strada, e o baiano recebeu o maior percentual de votos, 52,69% da média.

Ao ser questionado pelos apresentadores do Bate-Papo BBB sobre a existência do shipp "Vinata" (combinação entre os nomes Vinícius e Renata), o brother contou que sua estratégia, desde o início, foi focar na disputa pelo prêmio milionário.

"A passionalidade em um jogo como esse interfere muito. A relação poderia ter dado muito certo, mas também poderia dar muito errado", explicou.

Então, Gil do Vigor insistiu e perguntou diretamente sobre a relação do baiano com Renata. "Mas a verdade é que você ficou a fim dela, diga logo". "Fiquei", confessou Vinícius.

"Fiquei [interessado] porque a gente percebe no olhar também, quando você está tendo essa entrega. Só que aí eu falava: 'Meu Deus do céu. Daqui a pouco vai dar errado, o homem só se lasca", detalhou o promotor de eventos.

"Posso te contar uma coisa? A internet pode até me odiar, viu? Mas, enfim, se vocês ficassem, não tinha para ninguém não", respondeu Gil na sequência.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: Guilherme, Joselma ou Renata? Vote em quem deve sair no Paredão do reality Zoeira Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi a 17ª disputa do reality Zoeira Influenciador Raphael Fonseca é agredido durante desfile na SPFW e acusada se pronuncia; assista

Na sequência, Vinícius detalhou que, apesar do interesse na cearense, a mudança de atitude dela após o retorno da Vitrine do Seu Fifi o desestimulou em investir no sentimento.

"Ela tinha outro ar na casa. A minha Renata do começo do programa não era mais aquela. Tanto que comentei com Aline: 'É muito difícil ver, porque a soberba precede a queda'. E foi o que eu sentia".

Em seguida, o baiano reforçou: "Mediante os acontecimentos, eu não poderia passar por cima do que estava acontecendo na casa para viver algo que já estava, de certa forma, com uma certa estabilidade. [...] Emocionalmente falando, era uma relação que já estava se arranhando".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.