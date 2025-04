Fabiana Justus revela que avó foi diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que ela

A influenciadora digital Fabiana Justus contou, neste domingo (13), que a avó materna, Celia Chryzman, foi diagnosticada com o mesmo tipo de câncer que ela, leucemia mieloide aguda. A filha do empresário Roberto Justus, que recentemente celebrou um ano do transplante de medula, pediu orações nas redes sociais.

“Quero muito pedir para nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos, minha raiz. Ela é forte, doce, cheia de vida. Daquelas presenças que acalmam só de estar por perto. Por ironia, ou mistério, do destino, ela está enfrentando a LMA. Leucemia Mielóide Aguda. Começou crônica e agora virou aguda. Sempre me senti muito conectada com a Celinha (assim que eu a chamo), e a vida uniu ainda mais nossas histórias”, disse.

Apesar do diagnóstico, Fabiana explicou que a avó está reagindo bem ao tratamento. "Toda oração, pensamento positivo e energia boa fazem a diferença. Posso contar com vocês? Sei o quanto vocês fizeram e fazem a diferença para mim. Sei o poder que temos de união e fé", concluiu.

A influenciadora tem recebido dezenas de mensagens de carinhos dos seguidores. "Querida Celia, já está curada, se depender das nossas orações", escreveu Ana Paula Siebert. "Celinha linda, estamos em oração. Amamos você", publicou Tici Pinheiro.