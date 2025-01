Enquete BBB 25: qual dupla você quer que entre no reality show? Vote

Além das que foram anunciadas nessa quinta-feira (9), no "Big Day", mais uma dupla será selecionada para participar do Big Brother Brasil 25. Os candidatos foram apresentados ao público nesta sexta (10), no programa "Mais Você", da TV Globo.

Disputam duas vagas na casa mais vigiada do Brasil a técnica de enfermagem Joseane, 41, e seu primogênito, Cleber, 24; a assessora parlamentar Paula, 48, e sua filha, Nicole, 28; e a dona de casa Joselma, 54, e seu genro, Guilherme, 27.

No programa, a apresentadora Ana Maria Braga entrevistou todas as duplas e deu a elas tempo para pedir voto do público.

A votação oficial está aberta no site do gshow. O resultado será divulgado na segunda (13), dia da estreia do programa.

Quem você quer que entre no reality show? Vote