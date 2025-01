Cearenses Eva e Renata, do BBB 25, são de Fortaleza, bailarinas e amigas há 25 anos

“São 25 anos de amizade. Quase um casamento, né? A gente era da mesma ONG e, quando nos conhecemos, eu tinha 6 anos e a Renata tinha 7. Ficamos na mesma turma e, à medida que íamos avançando, acabava que estávamos sempre juntas”, relembrou Eva em entrevista divulgada pelo Gshow.

Eva participou de clipe de Whindersson Nunes

Eva já participou do clipe da música "Barulho da chuva", de Whindersson Nunes, onde foi par romântico dele. No Instagram, ela é seguida por famosos como Nattan e Felipe Amorim.

Legenda: Eva foi par romântico de Whindersson Nunes em clipe Foto: Reprodução/YouTube

Junto a Renata, Eva tem um vídeo viral no TikTok, com mais de 1 milhão de visualizações, onde as duas sobem no palco do show de Pedro Sampaio e dançam o "Passinho do Gira Gira".