A sister cearense Renata, escolhida pelo público para a "Vitrine do Seu Fifi", deve retornar à casa do BBB 25 após o fim da dinâmica, na manhã desta sexta-feira (14). A votação aberta ao público concedeu à bailarina a possibilidade de ir a um shopping do Rio de Janeiro, onde ela acompanhou de perto as fofocas repassadas pelo público do reality show.

Com o fim do benefício, Renata sairá do shopping e retornará ao confinamento por volta das 10h, logo após o toque de despertar já costumeiro do programa. Por volta das 8h30, a sister tomou café da manhã no confinamento provisório. "Depois dessa maratona de fofocas, a Renata volta amanhã de manhã para casa", anunciou Tadeu Schmidt, ao vivo, ainda na quinta (13) antes da prova do Líder.

Os brothers, inclusive, ainda não sabem o motivo da saída de Renata da casa. Pouco antes da retirada dela, a produção do programa anunciou que a bailarina seria submetida a uma espécie de prova em que a permanência dela na casa seria colocada em xeque.

A informação, no entanto, não é correta. Renata ouviu todas as informações privilegiadas na "Vitrine do Seu Fifi" e retorna para o jogo com imunidade, um benefício crucial para não ser indicada ao Paredão.

Com o retorno dela ao convívio com os demais, a expectativa do público é de que as informações que ela possui possam movimentar o jogo nos próximos dias. Renata ainda não apontou como deve utilizar o benefício de forma estratégica, mas sabe que fará parte do grupo Vip ao longo da semana.

Fofocas de familiares

Entre as pessoas que compareceram ao shopping para conversar com Renata, se destacaram, além de familiares e amigos, parentes de outros participantes do BBB 25. Gerusa Pacheco, mãe de Eva, foi uma das primeiras que interagiram com a sister.

O marido da ginasta Daniele Hypólito, Fábio Castro, também foi ao shopping tentar transmitir uma mensagem para a esposa e o irmão, Diego Hypólito.

Já Carmen Lúcia, mãe de Guilherme, visitou a sister e pediu pela possibilidade de os dois se tornarem aliados dentro do programa.