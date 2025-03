Jornalista nega desavença com colega da Globo após 'careta' viralizar

O jornalista Alessandro Jodar viralizou devido à sua rápida mudança de expressão enquanto olhava para a colega Sabina Simonato, apresentadora do Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Nesta semana, diversos internautas apontaram o olhar como de "ódio" ou de "rancor". No entanto, Jodar negou as alegações, afirmando que essas interpretações estavam erradas e ainda declarou ter ficado indignado com isso.

No trecho que repercutiu nas redes sociais, Sabina dá as boas-vindas ao retorno de Jodar das férias, afirmando ter uma "turma com saudade de você". O jornalista agradece sorrindo, chega a colocar a mão no peito, mas depois mudou a expressão, fazendo uma "careta".

"Ficou muito dramático", disse Jodar. Apesar disso, o público não acreditou: "Deixa de mentira! Até parece que você ia ficar chocado desse jeito com azeite adulterado", disse um usuário.

Já uma outra, afirmou: "Rapaz, era melhor ficar calado do que vir com essa história aí... A emenda saiu pior do que o soneto!".

