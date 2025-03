Participantes do BBB 25 descobrem que 'Ainda Estou Aqui' venceu Oscar e comemoram; veja vídeo

Após retornar da "Vitrine do seu Fifi", Renata compartilhou com os participantes do BBB 25 a notícia de que o Brasil havia conquistado seu primeiro Oscar. Ela informou que o filme "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional.

Veja também Zoeira Saiba quais familiares de BBBs foram visitar Renata na 'Vitrine do Seu Fifi' e o que a cearense ouviu deles Zoeira 'Vitória', filme com Fernanda Montenegro após 'Ainda Estou Aqui', estreia em Fortaleza; veja onde assistir

Renata foi escolhida pelo público, por meio de uma votação do Gshow, para participar da ação. Ao retornar à casa nesta sexta-feira (14), ela contou sobre sua experiência no shopping, os conflitos entre os participantes e algumas novidades que ocorreram no país durante o tempo em que estão confinados, incluindo o prêmio conquistado pelo diretor Walter Salles e toda a equipe do filme.

A reação dos participantes foi de grande entusiasmo. A atriz Vitória Strada não conseguiu conter a emoção ao receber a notícia.

Confira o vídeo:

'Vitrine do Seu Fifi'

Legenda: Renata ouviu fofocas e conselhos do público através da vitrine Foto: Reprodução/TV Globo

Renata, uma das participantes cearenses do BBB 25, foi escolhida pelo público para entrar na "Vitrine do Seu Fifi", um espaço criado pela produção do programa para que um dos participantes recebesse informações exclusivas.

Ela foi retirada do confinamento na manhã da última quinta-feira (13) e levada para uma "Casa de Vidro" em um shopping no Rio de Janeiro. Lá, Renata ouviu diversas informações do público e recebeu recados.

Por volta das 10h desta sexta-feira, Renata retornou à casa. Ao sair do confessionário, foi diretamente para o quarto "Anos 50", acordou os participantes e foi ao encontro de Eva, sua dupla.

Renata questionou Aline sobre algumas de suas falas, o que gerou uma confusão. Durante sua estadia na "Vitrine", Renata descobriu que Aline fez comentários negativos sobre ela e resolveu confrontá-la.

Além disso, Renata revelou que Delma a chamou de falsa e ajudou a promover sua marca. Ela também repassou informações para Diego e Daniele, alertando que Gracyanne Barbosa tem atitudes falsas com os participantes.