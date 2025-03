Preso 'articulador' de ataques a empresas de internet em Caridade e fechados mais 3 provedores clandestinos na Capital

Sete alvos foram presos nesta sexta-feira (14), no Ceará, suspeitos de atacar equipamentos provedores de internet ou de desenvolver provedores clandestinos. Um deles já cumpria pena em uma unidade prisional no Estado.

Três deles, sendo um o "articulador financeiro" dos ataques, foram capturados em Caridade, no Interior, e pertencem à mesma organização criminosa — o Comando Vermelho (CV) —, segundo a Polícia. Já os outros três foram presos em Fortaleza, apontados como proprietários de provedores de internet clandestinos nos bairros Carlito Pamplona, Jacarecanga e Pirambu.

As prisões fazem parte da segunda fase da Operação Strike, da Polícia Civil, que combate a atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet no Ceará. Na última quarta-feira (12), dois homens apontados como chefes do CV foram presos suspeitos de participar e liderar um esquema que extorquia provedoras do serviço na Capital e no Interior.

Polícia prendeu 'articulador' de ataques em Caridade

Desta vez, os investigadores afirmaram que capturaram o "articulador" de ataques recentes a diversos provedores de internet na cidade de Caridade. O suspeito tem 44 anos e foi encontrado em um imóvel na zona rural do município, na posse de três veículos empenhados por pessoas que pegaram dinheiro emprestado com ele.

O inquérito apontou o criminoso como o responsável por reter dinheiro da facção para pagar pelo serviço de outras pessoas que depredaram os equipamentos das empresas de internet — cerca de seis ou sete.

De acordo com a Polícia, os ataques foram em resposta à negativa das empresas de ceder às pressões da facção por "porcentagens" para "permitir" a atuação no município. "[Os criminosos] Entravam em contato com os provedores de internet solicitando porcentagem para atuar na cidade. Então, quando não se disponibilizavam a pagar, eles determinavam os ataques”, explicou o titular da Delegacia Regional de Canindé, Cleidson Fernandes.

Três provedores clandestinos foram interditados na Capital

Nesta sexta-feira (14), três pessoas foram autuadas em flagrante em Fortaleza operando provedores de internet clandestinos. Os casos foram registrados nos bairros Carlito Pamplona, Jacarecanga e Pirambu.

Na última quarta (12), primeira fase da operação, outros cinco provedores foram interditados. O Diário do Nordeste apurou que os investigados passaram por audiências de custódia, mas tiveram as capturas mantidas.