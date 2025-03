Um homem de 46 anos foi preso em Barbalha, no Interior do Ceará, suspeito de tentar matar a ex-companheira usando um cilindro de oxigênio adulterado com óleo semelhante a diesel. A captura ocorreu na última quinta-feira (6).

Segundo investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o objeto foi enviado pelo suspeito para a empresa onde a vítima trabalha, em Juazeiro do Norte, com o objetivo de causar uma explosão. Porém, antes da execução , funcionários do local perceberam a adulteração do cilindro e decidiram entrar em contato com a polícia.

Ainda conforme a PCCE, o suspeito estava insatisfeito pelo fim do relacionamento com a ex-companheira, e teria usado isso como motivação para cometer o crime.

Os trabalhos da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) levaram até a identificação e a eventual captura do homem. Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio e explosão.

O mandato de prisão foi expedido pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte e acatado pelo Poder Judiciário. Atualmente, o suspeito se encontra à disposição da justiça.