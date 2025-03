Dois homens apontados como chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram presos, nesta quarta-feira (12), durante a operação Strike, deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com objetivo de coibir ataques a empresas de internet em cidades do Estado. Além disso, 14 provedores de internet irregulares e 12 supostos integrantes da facção foram alvos da operação.

As ações foram conduzidas em Fortaleza, Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante, municípios em que, nos últimos dias, foram registrados casos de ataques a veículos de provedoras de internet regularizadas. Na operação desta quarta, a PCCE contou com o apoio das coordenadorias de Inteligência (Coin) e Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os dois líderes de facção são suspeitos de participação e de liderar um esquema que realizava a extorsão de empresas provedoras do serviço em questão, tanto na Capital como no interior do Estado.

Com o aumento dos casos de ataques, um grupo especial de investigação foi criado no último sábado (8), pelo governador Elmano de Freitas, para investigar, identificar e prender os autores dos crimes.

"Nós já vinhamos investigando organizações criminosas e intensificamos, através do grupo criado, um grupo especial envolvendo a Draco, a divisão de homicídios, Lavagem de Dinheiro e a nossa Inteligência, além de outros setores das nossas instituições para agilizar essas investigações, identificar essas pessoas e indiciá-las, representar pela prisão, pelas buscas e apreensões", apontou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, durante entrevista coletiva para divulgar detalhes da operação.

Sobre os provedores clandestinos, a SSPDS indica que eles estavam sem regularização para atuar ou são suspeitos de se aliar ao crime organizado em solo cearense.

Alvos da operação

Um dos alvos da operação, um homem de 21 anos que não teve a identidade revelada, foi preso em São Gonçalo do Amarante. Duas pistolas, dez munições calibre 40, celulares e eletrônicos foram apreendidos no mesmo local em que ele estava. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede da Draco, na capital cearense.

Outro alvo da ação da PCCE, um homem de 30 anos com extensa ficha criminal, também teve um mandado de prisão cumprido. Conforme informações da Polícia, ele é acusado de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Legenda: Em coletiva, PCCE apontou que 14 provedores irregulares de internet foram alvo da operação Foto: divulgação/PCCE

No caso do segundo preso, também acusado de ser uma das supostas lideranças do Comando Vermelho, ele já estava recolhido em uma unidade prisional, em Sobral. O homem também não teve a identidade revelada e já havia sido preso no último fim de semana por suspeita de envolvimento em um homicídio em Fortaleza.

"Não vamos dar trégua a esses criminosos, nós vamos buscar um a um. Como disse o nosso secretário, cada caso desse tem sido registrado através de um protocolo em que todas as forças de segurança ficam sabendo e dentro de suas atribuições atuam", afirmou, durante coletiva, o delegado-geral da PCCE, Márcio Gutiérrez.

Dono de provedora irregular preso

Além dos dois homens citados como chefes de facção, o dono de uma das empresas irregulares foi preso. Segundo a Polícia, ele é acusado de estar aliado à organização criminosa e atuava nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. "Ele tinha um verdadeiro poder de mando e estava promovendo essas ameaças de forma pessoal aos empresários da região e, em seu poder, foram aprendidas ainda duas pistolas", disse Alisson Gomes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

As investigações apontam que o homem possui ligação direta com os crimes e que parte das estratégias adotadas eram repassadas por ele. Segundo a Polícia, ele se valia de conhecimentos técnicos para opinar sobre os casos e até mesmo apontar diretrizes para benefício próprio.

Demais ações

Além das duas prisões, a operação Strike cumpriu 37 mandados de busca e apreensão, sendo 14 deles direcionados aos provedores clandestinos.

Roteadores e distribuidores de fibra óptica foram apreendidos nos seguintes bairros de Fortaleza: Padre Andrade, Pirambu, Bairro Ellery, Carlito Pamplona e Barra do Ceará. Além disso, também foram realizadas apreensões de material em Horizonte, na Região Metropolitana.

Já na Sabiaguaba, ainda em Fortaleza, uma terceira pistola foi apreendida durante a ação policial.

