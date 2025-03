Comando Vermelho ordena furtos de equipamentos no Ceará há um ano para comercializar internet clandestina

A sequência de ataques aos provedores de internet vista no Ceará nas últimas semanas é mais uma das etapas executadas pela facção Comando Vermelho (CV) rumo à instalação da 'CVNET' no Estado. Há pelo menos um ano o Diário do Nordeste noticia que o grupo criminoso de origem carioca ordena aos seus integrantes que realizem furtos dos equipamentos necessários para operar como 'internet clandestina'.

Ainda no ano passado a reportagem teve acesso a boletins de ocorrência, nos quais constam que só de uma empresa de telefonia, em 2024, foram furtados, pelo menos, 19 equipamentos. Cada um deles com valor aproximado de R$ 15 mil. Junto aos ataques se intensificaram as ocorrências de furtos de cabos, desde o início deste mês de março.

Uma fonte ligada à Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que o objetivo da facção é "instalar a CVNET no Ceará, do jeito que ela vem operando no Rio de Janeiro" e que em 2024 moradores do residencial Cidade Jardim, em Fortaleza, estariam sendo forçados a aderir à internet ilegal: "é um esquema que vem crescendo na Capital e na Região Metropolitana", disse.

"Ainda tem outra coisa... antes da facção atacar os fios, eles foram pela sucata, comprando cobre para mandar pro Rio de Janeiro. Se for olhar as sucatas hoje em Fortaleza, mais de 50% é clandestina. Foram negligenciando e a coisa foi aumentando" Fonte da SSPDS

A reportagem solicitou entrevista à SSPDS, que se pronunciou por nota: "A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), e com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, realiza investigações e diligências relacionadas à atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet. Como uma medida de reforço, o Governo do Ceará anunciou, nesse sábado (8), a criação de um grupo especial de investigação para atuar no combate a esses atos criminosos".

PRISÕES

Em uma semana, três homens e uma mulher foram presos em flagrante furtando fiação em Fortaleza. No último dia 3 de março, três foram detidos no bairro Guararapes, se passando por técnicos e usando falsos fardamentos e crachás enquanto arrancavam cabos da Vivo, usando tesouras, serras e alicates.

Legenda: Fiação apreendida e levada à delegacia Foto: Reprodução

O trio foi levado ao 2º Distrito Policial (Aldeota) e permaneceu em silêncio no depoimento, tendo dito apenas que os materiais foram fornecidos por uma pessoa de nome 'Eliane'. Todos passaram por audiência de custódia e foram soltos em seguida.

Já na manhã dessa segunda-feira (10), uma mulher de 37 anos também foi presa por policiais militares sob "suspeita de furtar fios telefônicos em uma via pública do bairro Aldeota". Segundo a SSPDS, "os agentes localizaram a suspeita e, durante a revista pessoal, foram localizados com ela uma faca, um alicate e aproximadamente 50 metros de fios dentro de uma bolsa".

A reportagem apurou que a suspeita foi presa e solta duas vezes em 2024. Nessas outras ocasiões ela também tinha sido flagrada furtando fios na região do Meireles, no entorno das Avenidas Dom Luís e Desembargador Moreira.

Em nenhum dos casos, até o momento, ficou comprovada a ligação destes suspeitos com o Comando Vermelho

No fim de 2024, um técnico de telecomunicações foi conduzido à delegacia sob suspeita de negociar equipamentos furtados com a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Na época, a reportagem noticiou que os equipamentos recuperados, chamados 'fontes' seriam utilizados pelo grupo criminoso em provedores de internet 'clandestina' nas periferias da capital cearense.

O Diário do Nordeste apurou que o suspeito é Marcos Paulo de Oliveira, ex-funcionário de grandes empresas de telecomunicação. A prisão aconteceu no bairro Bom Jardim, feita pelos agentes do 17º Batalhão de Policiamento Militar.

Anteriormente, a reportagem havia apurado que o suspeito tinha sido preso. Mas ele e outro homem, proprietário de uma lan house onde estavam os equipamentos, foram levados à delegacia, ouvidos e liberados. Há informações que apontam que Marcos já teria negociado pelo menos três 'fontes' junto à facção carioca. Cada aparelho furtado repassado teria custo de R$ 10 mil.

ATAQUES

Em duas semanas foram registrados, pelo menos, seis ataques aos provedores de Internet no Ceará. Dois carros da operadora Brisanet foram incendiados, dois ataques em São Gonçalo do Amarante, uma loja na Caucaia incendiada e o mais recente no município de Caridade.

Legenda: Ataque no distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante Foto: Reprodução

O Diário do Nordeste recebeu também relatos de que empresários, proprietários de operadoras de internet, foram ameaçados e obrigados a pagar um valor para criminosos, para serem autorizados a funcionar em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), como Caucaia e São Gonçalo do Amarante; e do Interior do Estado, como Sobral.

Na cidade de Caridade, 90% dos clientes de uma operadora relataram nessa segunda-feira (10) estarem sem internet após ataques às caixas de transmissão.

A empresa Brisanet confirmou, por nota, que "vem enfrentando problemas de segurança pública em determinadas regiões de Fortaleza (CE)" e garantiu que "prioriza a proteção de seus empregados e tem tomado, internamente, medidas preventivas para garantir a integridade física dos colaboradores. Adicionalmente, está estudando maneiras de restabelecer serviços prejudicados. A Brisanet segue acompanhando de perto a situação, tendo como prioridade a segurança de seus empregados e clientes".

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nota dizendo estar acompanhando os casos no Estado: "a Agência inicialmente tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa e de relatos advindos de entidades representativas do setor. A partir de tais relatos, a Agência tem enviado esforços para acompanhar atentamente os acontecimentos, guardando estreita cooperação com as forças de segurança locais, representadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, com vistas a zelar pela integridade da infraestrutura de prestação dos diversos Serviços de Telecomunicações ofertados aos cearenses por inúmeras operadoras".

A A4 Telecom, com sede atacada em Caucaia, também emitiu nota dizendo que: "em virtude dos ataques recentes que comprometeram a segurança de nossas operações, comunicamos que nossos serviços em algumas regiões estão temporariamente suspensos. Neste momento, aguardamos as orientações e medidas emergenciais das autoridades governamentais, essenciais para garantir a segurança e proteção de toda a população. Enquanto isso, nossa equipe segue trabalhando arduamente para restabelecer o serviço e retomar as operações de forma segura o mais breve possível".

INVESTIGAÇÃO

No último sábado (8), o governador Elmano de Freitas divulgou nas redes sociais que reuniu a cúpula da Segurança Pública do Estado no Palácio da Abolição para tomar medidas emergenciais para coibir esses ataques.

“Neste sábado, aqui na sede do Governo, estamos em reunião com todas as nossas forças de segurança discutindo ações contra o crime no Estado do Ceará. Nos últimos dias, temos acompanhado e temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no Estado do Ceará”, disse o governador.

