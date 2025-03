Elmano anuncia grupo especial para investigar ataques contra provedoras de internet

Em meio à série de ataques contra empresas provedoras de internet no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, neste sábado (8), a criação de um grupo especial para investigar e prender os responsáveis pelos crimes.

Conforme vem noticiando o Diário do Nordeste, a facção criminosa Comando Vermelho (CV) iniciou um novo “ramo” de atuação no território cearense, realizando “licitações” para a atuação de provedoras de internet. A organização criminosa chegou a proibir o uso de alguns serviços, atacar instalações e até incendiar veículos das empresas.

Veja também Segurança Veículo de provedora de internet é alvo de ataque e é incendiado em Caucaia; veja vídeo Segurança Facções cobram 'mensalidades' para provedores de Internet entrarem em localidades de Fortaleza

Em resposta, Elmano reuniu a cúpula da Segurança Pública do Estado no Palácio da Abolição para tomar medidas emergenciais para coibir esses ataques.

“Neste sábado, aqui na sede do Governo, estamos em reunião com todas as nossas forças de segurança discutindo ações contra o crime no Estado do Ceará. Nos últimos dias, temos acompanhado e temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no Estado do Ceará”, disse o governador.