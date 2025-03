Veículo de provedora de internet é alvo de ataque e é incendiado em Caucaia; veja vídeo

Um veículo ligado a uma provedora de internet foi alvo de um ataque criminoso, na noite dessa quinta-feira (6), em Caucaia. O carro da Brisanet foi incendiado por suspeitos, e as chamas foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o automóvel sendo consumido pelo fogo em uma via do município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). (Assista abaixo).

Agentes do Corpo de Bombeiros combateram o fogo. Ao Diário do Nordeste, a Brisanet confirmou o ataque e disse estar apurando as causas do incêndio. A empresa ainda destacou que não houve feridos e reiterou "o compromisso com a segurança dos colaboradores" e que "vem adotando medidas internas para contornar os incidentes de segurança pública."

Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que nesta manhã de sexta-feira (7) equipes das polícias Civil e Militar realizam diligências para capturar os suspeitos do caso. A segurança na região foi intensificada.

O incidente é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que também realiza diligências para elucidar o fato.

Caso semelhante em Fortaleza

Em fevereiro, pelo menos outros dois carros ligados a operadoras de internet, entre elas a Brisanet, foram alvos de ataques em Fortaleza. Segundo apuração do Diário do Nordeste, a principal suspeita da Polícia é que os incêndios tenham origem criminosa, motivada pelo controle de facções ao acesso das empresas a bairros da Cidade.

Na época, a empresa de telecomunicação confirmou, por nota, que "vem enfrentando problemas de segurança pública em determinadas regiões de Fortaleza (CE)" e garantiu que "prioriza a proteção de seus empregados e tem tomado, internamente, medidas preventivas para garantir a integridade física dos colaboradores. Adicionalmente, está estudando maneiras de restabelecer serviços prejudicados. A Brisanet segue acompanhando de perto a situação, tendo como prioridade a segurança de seus empregados e clientes".

Não há informações se o caso dessa quinta-feira em Caucaia tem relação com os registrados na Capital.

Denúncias

A SSPDS destacou que a população pode contribuir com as investigações do ocorrência em Caucaia ao repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais.

Os dados podem ser direcionados para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico. O sigilo e o anonimato são garantidos.

