Carro apedrejado e loja alvejada a tiros: Comando Vermelho intensifica ataques contra provedores de internet em Caucaia

O município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, é o que tem, atualmente, o maior número de ataques aos provedores de internet nos últimos dias. Só nesta terça-feira (11) foram registrados, pelo menos, três crimes na região: fios de poste cortados, um carro apedrejado e uma loja alvejada a tiros.

Fontes ligadas à Segurança Pública dizem que é a facção criminosa Comando Vermelho (CV) por trás das ofensivas contra diversas empresas. A reportagem apurou que nessa terça, pelo menos, 500 clientes chegaram a ficar sem sinal no bairro Capuan.

O Diário do Nordeste questionou novamente a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre os mais recentes ataques. Como resposta recebeu a mesma nota dos dias anteriores dizendo que a Polícia Civil "por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), e com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, realiza investigações e diligências relacionadas à atuação de grupos criminosos contra empresas provedoras de internet. Como uma medida de reforço, o Governo do Ceará anunciou, nesse sábado (8), a criação de um grupo especial de investigação para atuar no combate a esses atos criminosos". Não há informações sobre presos até o momento.

AMEAÇAS

Um carro da Brisanet foi atacado no bairro Itambé, em Caucaia, nessa terça. O veículo foi interceptado pelos criminosos, que lançaram pedras e ainda ameaçaram atear fogo no carro. A Brisanet confirmou a ocorrência e disse que os funcionários não ficaram feridos.

"A empresa já reportou o fato para as autoridades de Segurança Pública e segue acompanhando a situação de perto. Assim como outras empresas de telecomunicações, a Brisanet vem enfrentando dificuldades para operar em algumas áreas da região metropolitana de Fortaleza. A telecom vem buscando alternativas para minimizar os impactos aos clientes, dentro das condições operacionais seguras para os colaboradores", disseram em nota.

Legenda: Tiros na loja ACNET, em Caucaia Foto: Reprodução

A loja da ACNET também foi um dos alvos nas últimas horas. Criminosos dispararam tiros contra a fachada do estabelecimento comercial. As marcas dos projéteis puderam ser vistas nas paredes por quem passou pelo local.

No fim de semana, a empresa A4 Telecom, também em Caucaia, foi invadida. Faccionados picharam a sigla 'CV' nas paredes da loja, além de quebrarem vidros.

A A4 Telecom também emitiu nota dizendo que: "em virtude dos ataques recentes que comprometeram a segurança de nossas operações, comunicamos que nossos serviços em algumas regiões estão temporariamente suspensos. Neste momento, aguardamos as orientações e medidas emergenciais das autoridades governamentais, essenciais para garantir a segurança e proteção de toda a população. Enquanto isso, nossa equipe segue trabalhando arduamente para restabelecer o serviço e retomar as operações de forma segura o mais breve possível".

'CVNET'

Há pelo menos um ano o Diário do Nordeste noticia que o grupo criminoso de origem carioca ordena aos seus integrantes que realizem furtos dos equipamentos necessários para operar como 'internet clandestina'.

Segundo uma fonte da Inteligência da SSPDS, a ideia da facção é "instalar a CVNET no Ceará, do jeito que ela vem operando no Rio de Janeiro" e que em 2024 moradores do residencial Cidade Jardim, em Fortaleza, estariam sendo forçados a aderir à internet ilegal: "é um esquema que vem crescendo na Capital e na Região Metropolitana".

Nas últimas duas semanas também foram registrados ataques em São Gonçalo do Amarante, Fortaleza e Caridade.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou nota dizendo estar acompanhando os casos no Estado: "a Agência inicialmente tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa e de relatos advindos de entidades representativas do setor. A partir de tais relatos, a Agência tem enviado esforços para acompanhar atentamente os acontecimentos, guardando estreita cooperação com as forças de segurança locais, representadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, com vistas a zelar pela integridade da infraestrutura de prestação dos diversos Serviços de Telecomunicações ofertados aos cearenses por inúmeras operadoras".

INVESTIGAÇÃO

No último sábado (8), o governador Elmano de Freitas divulgou nas redes sociais que reuniu a cúpula da Segurança Pública do Estado no Palácio da Abolição para tomar medidas emergenciais para coibir esses ataques.

“Neste sábado, aqui na sede do Governo, estamos em reunião com todas as nossas forças de segurança discutindo ações contra o crime no Estado do Ceará. Nos últimos dias, temos acompanhado e temos feito investigações daquilo que tem ocorrido contra alguns provedores e usuários de internet no Estado do Ceará”, disse o governador.

