Polícia prende em flagrante homem suspeito de participar de homicídio em supermercado no José Walter

A Polícia Civil prendeu um dos responsáveis pela morte de um homem em um supermercado no bairro José Walter, nessa segunda-feira (12). O flagrante ao homem, de 24 anos, aconteceu na mesma região onde ocorreu o crime, no último domingo (11).

As investigações sobre os suspeitos foram iniciadas logo após o ocorrido. Na ocasião, a vítima, de 23 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, foi morta por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial.

Em diligências ininterruptas, equipes da 9ª Delegacia, com apoio do Grupo de Investigação de Seguimento e do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do DHPP, tiveram êxito na identificação e prisão de um dos envolvidos.

O alvo, que já possui passagens na polícia por homicídio doloso, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, é suspeito de ser um dos autores e quem teria pilotado a motocicleta utilizada no crime.

Após ser localizado, ele foi levado à sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encontra-se à disposição da Justiça. A polícia segue em diligências para prender outros envolvidos no crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias podem ser feitas também para o telefone (85) 3101-7474, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.