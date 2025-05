PMs são flagrados agredindo homem durante abordagem e quebram câmera que registrou a cena

Um homem foi agredido por policiais militares durante uma abordagem na cidade de Graça, no interior do Estado, na tarde do último sábado (10). A agressão aconteceu durante uma revista, mesmo sem o suposto suspeito apresentar resistência, e foi flagrada por câmeras de vigilância da rua. Um dos equipamentos foi quebrado pelos oficiais.

As imagens mostram o homem caminhando pela rua, quando a viatura se aproxima e os PMs anunciam a abordagem. Três agentes descem do veículo e rendem o homem, que já se encontrava com as mãos para cima e de costas.

Veja cena de agressão:

Durante a revista, um dos policiais dá um tapa no rosto do homem, enquanto outro parece encontrar algo no bolso dele. Nesse momento, o segundo agente desfere dois socos, e em seguida, o primeiro policial dá uma joelhada na barriga do homem, que o derruba no chão.

Câmera é danificada

As imagens mostram, ainda, que, ao perceber que estavam sendo filmados, um dos PMs pega algo do chão e quebra uma das câmeras de segurança. Outro equipamento, no entanto, flagrou o restante da ação. Em seguida, o suposto suspeito é levantado do chão, algemado e colocado na viatura.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que teve conhecimento do vídeo que circula nas redes sociais. A Corporação disse que os fatos estão sendo apurados por meio de procedimento administrativo instaurado para averiguar as circunstâncias da ocorrência e a conduta dos policiais envolvidos.

"A PMCE reitera que não compactua com desvios de conduta e que todas as ações de seus integrantes devem observar os princípios legais e o respeito aos direitos humanos. A corporação permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos necessários, reforçando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a atuação em conformidade com os preceitos éticos que regem a atividade policial militar", diz a nota.

A Polícia Militar não esclareceu, no entanto, porque o homem foi detido e se ele foi autuado por algum crime.

Também em nota, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que investiga a ocorrência no âmbito administrativo.

