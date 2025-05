Mulher sofre socos e tapas em frente a criança em rua de Maracanaú

Uma mulher sofreu uma violenta agressão de um homem na rua Joana Barroso, bairro Industrial, em Maracanaú, na noite do último sábado (10). Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, um homem e a vítima aparecem com uma moto ao lado de uma criança. Nas imagens, é possível observar a mulher proferindo xingamentos quando é interrompida por socos e tapas.

Com o ataque do homem, a mulher cai na rua. Ela chega a derrubar o capacete. No chão, ele ainda desfere três tapas contra o rosto da vítima.

Veja cena de agressão:



Toda a violência praticada pelo homem foi assistida pela menina que os acompanhava.

PM foi acionada para atender caso

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal no contexto da violência doméstica ocorrida,

O órgão ainda orientou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (B.O) junto a Polícia Civil, para serem repassadas mais informações sobre o caso.

Sobre o caso do vídeo, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Maracanaú é a unidade responsável por apurar a ocorrência.