Acusado de integrar facção Comando Vermelho, detento foge de escolta policial no Centro de Fortaleza

Um detento fugiu de uma escolta policial, no Centro de Fortaleza, na última quarta-feira (12). Ele é acusado de integrar a facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) e de cometer crimes como homicídio, roubo e furto.

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) confirmou, nesta quinta (13), que "o interno Otávio Nicolas Lima da Silva evadiu-se de uma escolta externa que conduzia internos ao sistema prisional cearense".

A SAP comunica que mantém diligências ininterruptas para recapturar o criminoso e que abriu investigação para apurar as circunstâncias do fato." Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará Em nota

Otávio Nícolas Lima da Silva, conhecido como 'Lorim', de 21 anos, estava preso na Unidade Prisional Elias Alves da Silva (UP-Itaitinga 4), no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), quando foi retirado do presídio pelos policiais penais para ir até a Capital, sob escolta policial. A fuga teria ocorrido no cruzamento da Avenida Dom Manuel com a Rua Pereira Filgueira, no Centro de Fortaleza. A SAP não informou o motivo da escolta.

Legenda: SAP divulgou a foto e o nome do fugitivo para auxiliar nas buscas Foto: Divulgação

A reportagem recebeu informações de que a Polícia Militar esteve em um condomínio, no bairro São Gerardo, em Fortaleza, na noite da última quarta (12), por suspeita de que o fugitivo tinha entrado e se escondido no local. Ele teria chegado ao condomínio em um carro de corrida por aplicativo, na companhia de uma mulher. Entretanto, ele não foi localizado, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foi questionada sobre a ação policial, mas a assessoria de comunicação do Órgão indicou que a SAP responderia sobre o assunto. Ao ser questionada, esta Pasta disse que só tinha as informações já mencionadas.

Antecedentes criminais do fugitivo

Otávio Nícolas Lima da Silva responde a processos na Justiça do Ceará por integrar organização criminosa, homicídio, tentativa de homicídio, roubo e furto, com três denúncias formuladas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e obtidas pela reportagem.

Na primeira denúncia, 'Lorim' foi acusado pelo MPCE por integrar organização criminosa, homicídio e tentativa de homicídio, no dia 17 de agosto de 2022. Conforme o documento, ele integra a facção Comando Vermelho e foi o responsável por disparos que matou um homem e feriu outro, em um lava-jato, na Rua Cecília Meireles, bairro Messejana, em Fortaleza, no dia 24 de junho de 2022.

No caso, ventilou-se como possível motivação que se refere à motivação, verificou-se ser torpe, consistente em ação da organização Comando Vermelho-CV visando assegurar autoridade. Apurou-se que o local onde o crime ocorreu, bem como onde a vítima residia, são áreas dominadas pela fação Massa." Ministério Público do Ceará Em denúncia

Em maio de 2024, o Ministério Público denunciou Otávio Nícolas por furto e associação criminosa, junto de outros três acusados. O grupo, que estava em um veículo com adesivos da Prefeitura Municipal de Itaitinga, tentou furtar uma motocicleta, na Messejana, no dia 17 de janeiro daquele ano, segundo o MPCE.

A terceira denúncia contra Otávio Nícolas Lima da Silva foi apresentada pelo Ministério Público à Justiça em novembro do ano passado, pelo crime de roubo. Segundo o documento, o acusado e um comparsa teriam utilizado uma chave de roda veicular para ameaçar um homem e roubar o seu aparelho celular, no bairro Benfica, também na Capital, no dia 3 daquele mês. Desde então, Otávio estava preso.

