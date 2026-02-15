Pai, mãe e filho de 2 anos cearenses morrem em acidente na Paraíba

Cinco pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, na BR-230, na Paraíba. Quatro das vítimas eram cearenses.

A colisão frontal aconteceu na manhã desse sábado (14), na rodovia que liga Juazeirinho a Soledade, conforme informações apuradas pelo G1.

Dentre os cearenses mortos está uma criança de dois anos. O menino Benício Ferreira Ribeiro estava na companhia dos pais Rafael Ribeiro Almeida, 40, e Maria Micaeli Alves Ferreira, 42, que também morreram.

Legenda: Os corpos da família devem ser velados no Crato. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A quarta vítima natural do Ceará foi identificada como Gésica Freire da Silva, de 32 anos.

Já a quinta vítima é Edileusa de Alcântara Assis, de 39 anos, natural de Londrina, Paraná. As duas mulheres eram amigas da família.

Os corpos da família devem ser velados no Crato ainda neste domingo (15).

COLISÃO FRONTAL

A Polícia Civil informou que a carreta trafegava no sentido contrário quando bateu de frente com o carro onde estavam as vítimas.

O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

As causas do acidente estão sob investigação no inquérito já instaurado.