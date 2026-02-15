Influenciadora estudante de Biomedicina é vítima de feminicídio no Interior do Ceará

Uma influenciadora, estudante de Biomedicina e empresária, foi encontrada morta no Interior do Ceará. A Polícia Civil investiga o crime de feminicídio contra Ana Karolina Sousa, de 31 anos.

O assassinato foi registrado na noite desse sábado (14), na cidade de Itapipoca, Área Integrada de Segurança Pública 11 (AIS 11) do Estado.

"De acordo com as informações policiais, a vítima, uma mulher de 31 anos, foi morta por lesões provocadas por um objeto perfurocortante no bairro Nova Aldeota", disse a Polícia.

O principal suspeito pelo crime é o ex-namorado de Ana Karolina. A identidade do homem não foi revelada.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca, "unidade que realiza diligências para capturar o suspeito do crime".

QUEM ERA ANA KAROLINA

A estudante de Biomedicina era proprietária de uma clínica de estética e mãe de uma menina de 7 anos.

Legenda: Ana tinha entrado no curso de Biomedicina há menos de um ano. Foto: Reprodução/Instagram.

Nas redes sociais, Ana Karolina costumava compartilhar sua rotina profissional, acompanhada por quase 12 mil seguidores.

A vítima tinha completado 31 anos no último dia 7 de fevereiro e postado no Instagram fotos de jaleco para comemorar a entrada no curso de Biomedicina: "início de um sonho", disse ela em maio do ano passado.

DENÚNCIAS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

"As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia", conforme a Pasta.