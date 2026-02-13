Diário do Nordeste
Acusados de triplo homicídio dentro de posto de saúde em Fortaleza são condenados a 280 anos

A sessão do Tribunal do Júri foi realizada na última quinta-feira (12) e terminou na madrugada dessa sexta-feira (13).

Emerson Rodrigues emerson.rodrigues@svm.com.br
Segurança
Imagem da fachada do posto de saúde Edmar Fujita com movimentação intensa no local e presença de viaturas da PM.
Legenda: O crime ocorreu no fim da tarde do dia 18 de maio de 2022, na unidade de saúde situada na Avenida Alberto Craveiro, bairro Dias Macedo, em Fortaleza.
Foto: Kid Júnior

Os três homens acusados de participação no ataque a tiros que resultou em três mortes no Posto de Saúde Edmar Fujita, no bairro Dias Macedo, em maio de 2022, em Fortaleza, foram condenados a 284 anos e seis meses de prisão, se somadas as penas do trio. A sentença foi proferida pela 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza nesta sexta-feira (13) após 16 horas de sessão do Tribunal Popular do Júri.

O caso tramita sob segredo de Justiça, mas a reportagem apurou que os jurados acolheram a tese do Ministério Público do Ceará (MPCE), que atuou com a participação dos promotores do Grupo de Apoio ao Júri (Gajuri), e condenaram os réus por três homicídios triplamente qualificados e uma tentativa de homicídio qualificado. O juiz também aplicou a pena de associação criminosa para o trio e de tráfico de drogas para um dos envolvidos.

Veja a seguir as penas de cada um dos acusados:

Jairo Lima Rodrigues - Pena total: 94 anos e seis meses de reclusão, por 3 homicídios consumados, uma tentativa de homicídio e associação criminosa;

Jhonatan Alves Vieira - Pena total: 97 anos e nove meses de reclusão, por 3 homicídios consumados, uma tentativa de homicídio e associação criminosa, além de condenação por tráfico;

Francisco Alef Ferreira da Silva - Pena total: 92 anos e três meses de reclusão, por 3 homicídios consumados, uma tentativa de homicídio e associação criminosa.

A sessão de julgamento teve início por volta das 9h de quinta-feira e, após 16h de trabalhos, o Conselho de Sentença da 4ª Vara do Júri deliberou pela condenação do trio acusado do crime.

Como ocorreu o ataque

O triplo homicídio aconteceu na tarde do dia 18 de maio de 2022, na unidade de saúde situada na Avenida Alberto Craveiro, bairro Dias Macedo, em Fortaleza. As vítimas tinham idades de 22, 31 e 58 anos. 

Veja vídeo do caso

As duas primeiras vítimas, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou na época do crime, respondiam a processos por homicídio, tráfico de drogas e roubo. Os dois homens usavam tornozeleira eletrônica no momento do ataque e estavam na unidade para tomar vacina, mas foram perseguidos e mortos. 

Imagens de pessoas olhando o corpo de uma vítima na ciclovia da avenida alberto craveiro, bairro Dias Macedo.
Legenda: Baleada, uma das vítimas ainda correu para fora do posto, mas morreu na ciclovia defronte ao prédio.
Foto: Kid Júnior

Já a terceira vítima, era um homem de 58 anos que estava no local em busca de atendimento médico. Ele não era alvo do atentado, mas foi baleado e morreu. 

Dois dos três suspeitos foram presos logo após o ataque. As imagens deles foram captadas por câmeras de vigilância instaladas no Posto de Saúde.

Os três atiradores entraram na unidade de saúde e outra pessoa ficou do lado de fora no apoio. A motivação do ataque foi a disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). 

