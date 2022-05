Três pessoas são presas por mortes em posto de saúde de Fortaleza

Três suspeitos foram presos pelas três mortes ocorridas em um posto de saúde no bairro Dias Macêdo, em Fortaleza, nesta quarta-feira (18). A informação foi divulgada pela governadora do Ceará Izolda Cela.

Nas redes sociais, a governadora anunciou a captura dos dois primeiros suspeitos. Às 19h39, ela confirmou que o terceiro homem foi detido.

Um deles foi identificado pelas imagens de circuito interno do posto de saúde Edmar Fujita, de acordo com o secretário da Segurança Pública do estado, Sandro Caron.

Vítimas

O caso aconteceu na tarde desta quarta, na Avenida Alberto Craveiro. Morreram dois homens que usavam tornozeleiras, além de outro, de 58 anos, que estava em atendimento na unidade de saúde.

Os que usavam tornozeleira eletrônica haviam deixado a prisão há dez dias, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Eles tinham 22 e 31 anos de idade.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e colheu dados para subsidiar as investigações futuras.

Feridos

A ação criminosa deixou outras quatro pessoas feridas, segundo a pasta. O Diário do Nordeste apurou que uma pessoa foi levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF) pelo Samu; outra, baleada no peito socorrida por um policial e a terceira pessoa foi ao hospital por meios próprios. Não se sabe como a quarta pessoa foi conduzida.