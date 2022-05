Homem que matou PRFs em Fortaleza é identificado pela Perícia Forense

O homem que matou dois policiais rodoviários federais (PRFs) em Fortaleza foi identificado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) como Antônio Wagner Quirino da Silva. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele tinha 31 anos e não possui antecedentes criminais.

Wagner foi morto por um policial de folga que passava pelo local.

Ele foi visto perambulando pela rodovia BR-116 antes do crime. Na manhã desta quarta-feira (18), ele foi abordado pelos PRFs e acabou entrando em luta corporal com eles, tomando uma arma e efetuando disparos.

A identificação foi feita por meio de exame de necropapiloscopia, técnica utilizada pela Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CIHPB) da Pefoce.